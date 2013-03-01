Hyundai запустил производство обновленного Solaris

Кто зарабатывает на автопроме в России? Из-за девальвации рубля в последние годы рабочая сила в России стала одной из самых дешевых в мировом автопроме. Тем не менее зарплаты работников на российских предприятиях растут куда меньше, чем цены на выпускаемые ими автомобили. Почему же работа на автозаводах остается весьма привлекательной для россиян и на каких предприятиях больше платят? Почему парковка на газоне «дешевле», чем на тротуаре? Выясняем, так ли это на самом деле и почему. Диагностика кондиционера своими силами. Видеоинструкция Расскажем и покажем, как владельцу автомобиля, который не обладает каким-либо опытом и техническими знаниями, самостоятельно продиагностировать систему кондиционирования.