Hyundai запустил производство обновленного Solaris

Клиентам теперь доступен подогрев руля. Для удобства использования кнопки стеклоподъемников будут подсвечиваться, а поворотники — отвечать на касание рычага тройным миганием. Раскладной ключ получил новый дизайн с отдельной кнопкой открывания багажника.
Напомним, что недавно Hyundai поднял цены на все комплектации Solaris — как хэтчбека, так и седана. Solaris предлагается с двигателями 1,4 и 1,6 л мощностью 107 и 123 л.с. соответственно с 5-ступенчатой механической КП и 4-ступенчатым «автоматом». Информации по ценам обновленного Hyundai Solaris пока нет.
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