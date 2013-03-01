Hyundai запустил производство обновленного Solaris

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге началось производство обновленного Hyundai Solaris. Автомобиль 2013 модельного года получил фары головного света со светодиодными ходовыми огнями и линзованной оптикой, а также новый дизайн колесных дисков.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

solaris1

solaris1

Клиентам теперь доступен подогрев руля. Для удобства использования кнопки стеклоподъемников будут подсвечиваться, а поворотники — отвечать на касание рычага тройным миганием. Раскладной ключ получил новый дизайн с отдельной кнопкой открывания багажника.

solaris2

solaris2

Напомним, что недавно Hyundai поднял цены на все комплектации Solaris — как хэтчбека, так и седана. Solaris предлагается с двигателями 1,4  и 1,6 л мощностью 107 и 123 л.с. соответственно с 5-ступенчатой механической КП и 4-ступенчатым «автоматом». Информации по ценам обновленного Hyundai Solaris пока нет.

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Отзывы о Hyundai Solaris (7)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Динамика, рулевое, комфорт

Недостатки:

Шумный

Комментарий:

Солярис у меня стал первой новой машиной. До этого передвигался на втором Фокусе, который брал б/у. Солярис понравился внешне. Он точно красивее предыдущего уродца. И едет вроде хорошо. Шестиступенчатый автомат работает отменно. Определенно лучше старого автомата на Форде. Да и мотор везет бодрее...

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