В правительстве планируют очередной скачок цен на бензин

По прогнозам Минфина, после снижения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышения акцизов на бензин и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) стоимость бензина может вырасти на 1,4 рубля за литр. Об этом сообщил замминистра финансов Сергей Шаталов. Эксперты считают, что российских автомобилистов очередным скачком цен на горючее, который ожидается в начале 2014 года, не испугаешь.

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Замглавы Министерства финансов заявил, что цена бензина после снижения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) может вырасти на 1,4 рубля за литр. Сергей Шаталов уточнил, что это «максимальная планка» и рост может быть не столь значительным.

«На наш взгляд, цена на бензин сейчас завышена. На самом деле есть резервы для снижения», — приводит слова главы Минфина «Интерфакс».

Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что автомобилисты спокойно отнесутся к плановому подорожанию бензина на 1,4 рубля за литр с 2014 года. Такую уверенность им дает то, что все предыдущие повышения цен на автотопливо не имело последствий в виде всплесков социальной напряженности.

В частности, лидер Российской партии автомобилистов (РОСПА), депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, слова которого приводит «Прайм», отмечает, что вопрос постоянного удорожания бензина имеет социальное значение, но, по его мнению, очередное повышение цен не вызовет серьезного недовольства водителей, хотя и усилит социальную напряженность.

«Здесь вопрос не только в том, насколько комфортно будут себя чувствовать обычные автовладельцы. У нас же есть еще грузо- и пассажироперевозчики. Рентабельность многих компаний, в том числе небольших, на нуле, у некоторых — отрицательная рентабельность», — сказал депутат.

В свою очередь, координатор Ассоциации владельцев авто- и мототранспорта юрист Юрий Шулипа уверен, что автомобилисты будут недовольны, так как, по словам эксперта, в России и так цены на бензин запредельно высокие по сравнению с другими странами и доходами населения.

Напомним, стоимость бензина на заправках после периода относительной стабильности начала расти в июле. В этом месяце цены производителей на автомобильный бензин выросли на 1,8% по сравнению с июнем, на дизтопливо — на 1,9%, При этом, по данным Росстата, розничные цены на бензин в 2–2,7 раза превышают оптовые.

Дорожало топливо и в августе.

В начале года эксперты предрекали, что концу 2013-го цена бензина вырастет на 17% к уровню 2012 года, а литр Аи-92 в Москве будет стоить 35 рублей.