В Москве покажут Rolls-Royce, заинтересовавший Януковича

На выставке в Сокольниках можно будет увидеть Rolls-Royce Silver Wraith 1957 года выпуска, который в 2010 году привлек внимание опального президента Виктора Януковича, о чем сохранились документальные свидетельства.

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Недавно украинские СМИ рассекретили содержимое автопарка низвергнутого президента Виктора Януковича, который, как оказалось, увлеченно коллекционировал технику. В его резиденции находилось с десяток старинных мотоциклов и около 30 автомобилей: весь цвет советского автопрома — «Победы», «Запорожцы», правительственные «Волги», ЗИЛы, «Чайки», коллекция ЛуАЗов, а также зарубежная автоклассика, включая Rolls-Royce 1950 года.

По информации пресс-службы «Олдтаймер-Галереи» Ильи Сорокина, в 2010 году Виктор Федорович Янукович присматривался к еще одному Rolls-Royce — модели Silver Wraith 1957 года выпуска. Этот автомобиль принимал участие в пробеге, посвященном вековому юбилею гонки на императорский приз по маршруту Петербург-Киев-Москва-Петербург. Круглую дату отметили пробегом из Санкт-Петербурга в Киев. Участие в нем приняли Дмитрий Медведев и Виктор Янукович. Президенты РФ и Украины проехали часть маршрута — каждый на своем автомобиле ГАЗ-М20 «Победа» — и ознакомились с автомобилями других участников.

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Единственным автомобилем, в салоне которого президенты решили посидеть, оказался Rolls-Royce Silver Wraith 1957 года выпуска.

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Увидеть Rolls-Royce Silver Wraith можно будет с 7 по 10 марта в Сокольниках, где в эти даты состоится 22-я выставка старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-Галерея».