Грация наддува: Mazda представила новый кроссовер CX-9

На смену старожилу Mazda CX-9 первой генерации пришел с иголочки новый полноразмерный паркетник. Пройти мимо дебютанта Лос-Анджелесского автосалона решительно невозможно — магнитом притягивает не только впечатляющий облик, но и прогресс по всем фронтам.

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Фотошпионы и осведомленные источники в компании позволили насладиться стилистикой большой «Мазды» еще до премьеры. Хочется в очередной раз снять головные уборы перед мастерством корпоративных дизайнеров, которые создали один из самых дерзких и грациозных кроссоверов полноразмерного массового сегмента. Несоизмеримо богаче и породистее интерьер — лаконичный и минималистичный, с выраженным налетом спортивной эстетики.

Обратите внимание на «длинноносый» хищный силуэт, достигнутый смещением передних стоек назад на целых 100 мм и уменьшением переднего свеса на 59 мм. А как же внутренний простор? С этим дела обстоят, очевидно, не хуже, чем у прошлой «девятки». Габаритная длина уменьшена до 5065 мм (-30 мм), но колесная база приросла на 55 мм, до 2840 мм. Как и прежде, паркетник располагает тремя рядами кресел. CX-9 не только визуально легок, он еще и заметно «похудел»: переднеприводная модификация сбросила 90 кг, а полноприводная — все 130 кг. При этом разработчики разобрались с ахиллесовой пятой предыдущего увальня, а именно улучшили неидеальную шумоизоляцию, увеличив массу материалов на 24 кг.

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Ну а что же двигатель? Инсайдеры не ошиблись, предрекая смену старого мотора V6 объемом 3,7 л (273 л.с) фордовской разработки на новую «турбочетверку» Skyactiv-G объемом 2,5 л. По мощности она даже уступает прежнему атмосфернику, выдавая 250 л.с. и теряя 20 л.с. при работе на 92-м бензине. Но по эластичности учиняет разгром: 420 Нм, которые доступны уже при 2000 об/мин, против 367 Нм при 4250 об/мин. Маздовские мотористы применили ряд интересных решений, например турбонагнетатель Dynamic Pressure Turbo с двумя каналами для выхлопных газов. По узкой магистрали направляются потоки во время работы на низких оборотах, а на высоких открывается более широкий канал. А еще есть рециркуляция охлажденных выхлопных газов, позволившая поднять степень сжатия до довольно высоких для бензинового наддувного мотора 10,5:1.

Продажи CX-9 начнутся весной следующего года. Основным рынком сбыта останутся Штаты, а вот доберется ли кроссовер до российского рынка — вопрос.