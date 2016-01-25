Kia Rio «нагреют» до состояния GT

Hyundai, наконец-то, отпустила в свободное плавание премиальный суббренд Genesis, а Kia тем временем планирует разнообразить гамму новыми спортивными модификациями. В их числе «горячий» хэтчбек Rio GT.

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Kia-Rio_5-door_2016_800x600_wallpaper_0e

Kia-Rio_5-door_2016_800x600_wallpaper_0e

Hyundai и Kia, заполучившие инженера BMW M GmbH Альберта Бирманна с более чем тридцатилетним опытом, в обозримом будущем представят миру результаты его трудов. Непосредственно спортивный дивизион Hyundai N готовит мощный хэтчбек i30, а родственный бренд порадует адептов «карманных ракет» размерного класса B «горячим» Kia Rio GT.

Как сообщает издание Autocar, хот-хэтч построят на шасси Rio следующего поколения, который появится в 2017 году. Подробностей о версии GT пока маловато. Согласно инсайдерским сведениям, она получит 1,6-литровую «турбочетверку» мощностью около 180 л.с. По меркам субкомпактных спорткаров эта отдача, надо заметить, вполне себе обычная. Судите сами, Renault Clio RS выдает 200–220 л.с. в зависимости от модификации, а из лимитированного Volkswagen Polo R WRC «выжали» 220 л.с. Да и Ford Fiesta ST, коего западные СМИ называют одним из ключевых соперников новинки, в настоящее время развивает 197 л.с. Впрочем, Rio GT, обученный немецким гуру хорошим манерам, может сразить управляемостью.

На этом сюрпризы от Kia не исчерпываются. По предварительным сведениям, компания представит осенью в Париже купеобразный седан — симбиоз концепткара GT 2011 года и экспериментального купе Stinger. Новинка возглавит линейку спорткаров Kia и, вероятно, пойдет в серию уже в 2017-м.

  • Седан Kia Optima нового поколения, в линейке которого, кстати, присутствует «горячая» модификация GT, начнут продавать на отечественном рынке с 1 марта нынешнего года. Для отечественных условий автомобиль адаптируют, в частности увеличат дорожный просвет со 135 до 155 мм.
  • Также Kia готовит хэтчбек Picanto новой генерации. Предположительно, дебют состоится осенью в Париже.

Фото: Kia
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Kia Rio (6)

Kia 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

НАДЕЖНЫЙ!!! Теплый!!! Достаточно динамичный. Неплохое оснащение за свои деньги (на 2013 г. —560 т.р.)(за которое в других авто надо доплачивать). Плоский пол заднего ряда сидений. БАГАЖНИК!!!

Недостатки:

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ!!! Сверчки! Не очень уверенно на скоростях больше 140 (Приора увереннее держала трассу).

Комментарий:

Прочитал комментарии и задумался.. Я походу зажрался.. Если я езжу на авто 4 года, и за это время не разу не был в сервисе по поводу поломки автомобиля!! Я действительно зажрался! Опыт владения 4 предыдущими авто заставил меня выучить всю матчасть, цены на з/ч, адреса сервисов, и быть готовым к ...

Написать отзыв

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые