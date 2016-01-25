Kia Rio «нагреют» до состояния GT

Hyundai, наконец-то, отпустила в свободное плавание премиальный суббренд Genesis, а Kia тем временем планирует разнообразить гамму новыми спортивными модификациями. В их числе «горячий» хэтчбек Rio GT.

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Hyundai и Kia, заполучившие инженера BMW M GmbH Альберта Бирманна с более чем тридцатилетним опытом, в обозримом будущем представят миру результаты его трудов. Непосредственно спортивный дивизион Hyundai N готовит мощный хэтчбек i30, а родственный бренд порадует адептов «карманных ракет» размерного класса B «горячим» Kia Rio GT.

Как сообщает издание Autocar, хот-хэтч построят на шасси Rio следующего поколения, который появится в 2017 году. Подробностей о версии GT пока маловато. Согласно инсайдерским сведениям, она получит 1,6-литровую «турбочетверку» мощностью около 180 л.с. По меркам субкомпактных спорткаров эта отдача, надо заметить, вполне себе обычная. Судите сами, Renault Clio RS выдает 200–220 л.с. в зависимости от модификации, а из лимитированного Volkswagen Polo R WRC «выжали» 220 л.с. Да и Ford Fiesta ST, коего западные СМИ называют одним из ключевых соперников новинки, в настоящее время развивает 197 л.с. Впрочем, Rio GT, обученный немецким гуру хорошим манерам, может сразить управляемостью.

На этом сюрпризы от Kia не исчерпываются. По предварительным сведениям, компания представит осенью в Париже купеобразный седан — симбиоз концепткара GT 2011 года и экспериментального купе Stinger. Новинка возглавит линейку спорткаров Kia и, вероятно, пойдет в серию уже в 2017-м.