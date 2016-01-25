Kia Rio «нагреют» до состояния GT

Kia-Rio_5-door_2016_800x600_wallpaper_0e
Hyundai и Kia, заполучившие инженера BMW M GmbH Альберта Бирманна с более чем тридцатилетним опытом, в обозримом будущем представят миру результаты его трудов. Непосредственно спортивный дивизион Hyundai N готовит мощный хэтчбек i30, а родственный бренд порадует адептов «карманных ракет» размерного класса B «горячим» Kia Rio GT.
Как сообщает издание Autocar, хот-хэтч построят на шасси Rio следующего поколения, который появится в 2017 году. Подробностей о версии GT пока маловато. Согласно инсайдерским сведениям, она получит 1,6-литровую «турбочетверку» мощностью около 180 л.с. По меркам субкомпактных спорткаров эта отдача, надо заметить, вполне себе обычная. Судите сами, Renault Clio RS выдает 200–220 л.с. в зависимости от модификации, а из лимитированного Volkswagen Polo R WRC «выжали» 220 л.с. Да и Ford Fiesta ST, коего западные СМИ называют одним из ключевых соперников новинки, в настоящее время развивает 197 л.с. Впрочем, Rio GT, обученный немецким гуру хорошим манерам, может сразить управляемостью.
На этом сюрпризы от Kia не исчерпываются. По предварительным сведениям, компания представит осенью в Париже купеобразный седан — симбиоз концепткара GT 2011 года и экспериментального купе Stinger. Новинка возглавит линейку спорткаров Kia и, вероятно, пойдет в серию уже в 2017-м.
- Седан Kia Optima нового поколения, в линейке которого, кстати, присутствует «горячая» модификация GT, начнут продавать на отечественном рынке с 1 марта нынешнего года. Для отечественных условий автомобиль адаптируют, в частности увеличат дорожный просвет со 135 до 155 мм.
- Также Kia готовит хэтчбек Picanto новой генерации. Предположительно, дебют состоится осенью в Париже.
Читать комментарии (3)