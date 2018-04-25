Новое лицо Hyundai. Неужели и Solaris его получит?

Корейская фирма показала на Пекинском автосалоне компактный купеобразный седан Lafesta, выполненный в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Впоследствии такой же дизайн получат и другие новинки Hyundai.

Hyundai Lafesta

Никакой ошибки нет. Hyundai действительно присвоила принадлежащее Ниссану имя Lafesta — его носил снятый с производства в 2012 году минивэн, после чего название использовалось еще пару лет на ниссановском клоне Мазды 5. Теперь же Lafesta — это эффектный купеобразный седан с покатой кормой без характерного для данного типа кузова излома.

Концепткар Hyundai Le Fil Rouge

Lafesta — первая серийная модель Hyundai, выполненная в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness, который можно перевести как «чувственная спортивность». Предвестником этого стиля стал показанный в марте на Женевском автосалоне концепт Le Fil Rouge, и, надо сказать, Lafesta трактует его весьма вольно. Наиболее запоминающейся чертой серийной машины можно назвать, пожалуй, хромированную арку фальшрадиаторной решетки, как бы опирающуюся на бампер. Все прочее — из разряда «где-то это мы уже видели». Например, корма явно подсмотрена у лифтбеков Audi.

Hyundai Lafesta

На китайском рынке Lafesta поступит в продажу в четвертом квартале текущего года и будет пытаться завоевать сердца и кошельки молодых обеспеченных покупателей. Для седана пока заявлен всего один силовой агрегат: бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI в паре с 7-ступенчатым роботом. Задняя подвеска — независимая, в отличие от соразмерной (и, вероятно, соплатформенной) Элантры.

Hyundai Lafesta

Перспективы появления Лафесты за пределами Китая корейская фирма пока никак не обозначила, но ее черты мы точно увидим на будущих легковушках Hyundai. Самый актуальный для нас кандидат — бюджетный седан Solaris, который через пару лет ждет рестайлинг. Как думаете, оценят ли в России «чувственную спортивность»?

В конце марта на автосалоне в Нью-Йорке дебютировал обновленный компактный кроссовер Hyundai Tucson.

В феврале Hyundai представила среднеразмерный кроссовер Santa Fe четвертого поколения.

Фото: Hyundai, autohome.com.cn