Обновленный Mitsubishi Outlander получил калужскую прописку

На заводе «ПСМА Рус» началась сборка обновленного Аутлендера. В продажу кроссовер российского производства поступит в этом месяце.

Обновленный Mitsubishi Outlander будет отличаться от предшественника не только несколькими штрихами во внешности, но и техническими характеристиками.

Рестайлинговый кроссовер можно узнать по измененной решетке радиатора и новым бамперам. Дизайн сменился и у светодиодных ходовых огней, а также у колесных дисков.

В интерьере появились воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз, но только в полноприводной версии. Среди нововведений — стеклоподъемники с подсветкой и режимом полного открытия в одного касание. Боковая поддержка передних кресел стала более рельефной, и теперь они должны лучше фиксировать тела водителя и переднего пассажира. Следует отметить, что USB-входы появились не только на передней панели, но и на втором ряду сидений, правда, лишь в версиях, оснащенных системой Mitsubishi Connect.

У кроссовера улучшены настройки подвески. В какой мере и в какую сторону — покажут будущие тест-драйвы обновленного Mitsubishi Outlander. Гораздо понятнее то, что инженеры поработали над снижением шумов двигателя и шумоизоляцией.

На выбор покупателям предложат уже знакомые бензиновые двигатели. Это 2-литровый агрегат мощностью 146 л.с. и 2,4-литровый мощностью 167 л.с. Оба соответствуют экологическому стандарту Евро-5 и оснащаются вариатором INVECS-III.

Стоимость обновленного Mitsubishi Outlander российского производства будет объявлена 12 сентября 2018 года.

По итогам первого полугодия 2018 года Mitsubishi Outlander входил в топ-10 самых популярных автомобилей сегмента SUV в России.

Автомобили Mitsubishi больше не являются самыми угоняемыми.

Фото: Mitsubishi