Aurus Сенат: первый рекламный видеоролик!

Бренд Aurus начал рекламную кампанию своих автомобилей. Первой моделью, удостоенной рекламного ролика, стал седан Aurus Senat.

Седан Aurus Senat

Почти двухминутный видеоролик состоит из кадров едущего автомобиля, перемежающихся со съемками шахматной партии пассажира Aurus Senat, которую он в итоге выигрывает. На деталях интерьера и прочих особенностях автомобиля акцент не делается. Получается ясный и простой посыл: седан с водителем для мыслящих людей, стратегов, принимающих важные и успешные решения, приводящие к победе.

Всего в модельном ряду Aurus насчитывается три модели. Это седан Senat, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Все они будут использоваться для перевозки первых лиц нашего государства и их эскорта. На базе седана Senat был создан бронированный лимузин для президента России. Также в кортеже скоро появится тяжелый электромотоцикл, разработкой которого занимается ИЖ.

Фото, видео: Aurus