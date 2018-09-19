Aurus Сенат: первый рекламный видеоролик!

Почти двухминутный видеоролик состоит из кадров едущего автомобиля, перемежающихся со съемками шахматной партии пассажира Aurus Senat, которую он в итоге выигрывает. На деталях интерьера и прочих особенностях автомобиля акцент не делается. Получается ясный и простой посыл: седан с водителем для мыслящих людей, стратегов, принимающих важные и успешные решения, приводящие к победе.
Всего в модельном ряду Aurus насчитывается три модели. Это седан Senat, внедорожник Komendant и микроавтобус Arsenal. Все они будут использоваться для перевозки первых лиц нашего государства и их эскорта. На базе седана Senat был создан бронированный лимузин для президента России. Также в кортеже скоро появится тяжелый электромотоцикл, разработкой которого занимается ИЖ.
- Неделю назад в Сети появилось первое фото серийного внедорожника Aurus Komendant.
- В продаже Aurus Senat появится не раньше апреля 2019 года, но рекламная кампания уже началась.
Фото, видео: Aurus
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