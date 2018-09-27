Первый Аурус Сенат отправили в Европу. В разобранном виде

В соцсетях появилась фотография российского седана в разобранном виде. Кузов машины сфотографирован на грузовике.

Фотография опубликована на официальной странице компании в соцсети Вконтакте. Согласно подписи к иллюстрации, машина отправляется в Италию, будучи погруженной на специальную паллету. Для перевозки также используется специально подготовленный к таким задачам грузовой автомобиль.

К сожалению представители компании Aurus были недоступны для комментариев на момент подготовки материала. Поэтому нам остается только строить домыслы. Во-первых, седан окрашен в непривычный для автомобилей Аурус белый цвет. Это оставляет повод думать о том, что машина окрашена лишь базовым слоем краски.

Вариантов тут может быть несколько. Первый — Сенат отправляется в Италию для прохождения краш-тестов, необходимых для продаж автомобилей на европейском рынке. Второй — автомобиль едет на дооборудование салона в одно из итальянских ателье. На первоначальном этапе, по данным «За рулем», именно итальянцы участвовали в отделке интерьера Сенатов.

Ну и, наконец, самая фантастическая версия — перед нами собранный для одного из клиентов автомобиль. Если это так, то первым покупателем Сената станет не россиянин, а иностранец.

Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация прояснится.

Мы рассмотрели Aurus Сенат со всех сторон и даже разглядели детали интерьера первого российского представительского седана.

В следующем году автомобили Аурус покажут на автосалоне в Женеве.

Фото: Aurus / ВКонтакте