Fiat показал купе-кроссовер. Это будущий конкурент Renault Arkana!

На автосалоне в Сан-Паулу итальянцы показали концепт купе-кроссовера, который станет очередной массовой моделью в данном форм-факторе.

Еще совсем недавно купе-кроссоверы имели в своих линейках только производители премиум-сегмента, но постепенно в новый сегмент входят и массовые производители. В конце августа на Московском международном автосалоне показали прототип Renault Arkana (его производство в России начнется в следующем году), осенью Skoda представила Kodiaq GT для китайского рынка, а теперь и Fiat пробует свои силы на новом поприще.

Концепт, который был разработан бразильской студией дизайна, носит незамысловатое название Fiat Fastback. Облик машины пересекается с нынешними BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, но и самобытных элементов в стилистике достаточно. Также на концепте можно увидеть некоторые детали, которые уже дебютировали на пикапе Fiat Toro.

Концепт имеет видеокамеры вместо зеркал заднего вида, у него нет дверных ручек, а интерьер изобилует тачскринами и проекционными экранами. Все это вряд ли появится на серийной версии машины, которую итальянцы обещают представить на местном рынке в 2020 году.

Технические детали о Fiat Fastback не уточняются, но в компании не скрывают, что серийный вариант машины будет построен на базе пикапа Toro, которому, в свою очередь, жизнь дал кроссовер Fiat 500X.

В Сан-Паулу Volkswagen показал пикап Tarok, созданный на базе кроссовера VW Tiguan.

Летом скончался глава концерна FCA Серджио Маркионне, который уделял большое внимание развитию Fiat в Южной Америке.

Фото: Fiat Automoveis Brasil