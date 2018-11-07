Fiat показал купе-кроссовер. Это будущий конкурент Renault Arkana!

Еще совсем недавно купе-кроссоверы имели в своих линейках только производители премиум-сегмента, но постепенно в новый сегмент входят и массовые производители. В конце августа на Московском международном автосалоне показали прототип Renault Arkana (его производство в России начнется в следующем году), осенью Skoda представила Kodiaq GT для китайского рынка, а теперь и Fiat пробует свои силы на новом поприще.
Концепт, который был разработан бразильской студией дизайна, носит незамысловатое название Fiat Fastback. Облик машины пересекается с нынешними BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, но и самобытных элементов в стилистике достаточно. Также на концепте можно увидеть некоторые детали, которые уже дебютировали на пикапе Fiat Toro.
Концепт имеет видеокамеры вместо зеркал заднего вида, у него нет дверных ручек, а интерьер изобилует тачскринами и проекционными экранами. Все это вряд ли появится на серийной версии машины, которую итальянцы обещают представить на местном рынке в 2020 году.
Технические детали о Fiat Fastback не уточняются, но в компании не скрывают, что серийный вариант машины будет построен на базе пикапа Toro, которому, в свою очередь, жизнь дал кроссовер Fiat 500X.
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Фото: Fiat Automoveis Brasil
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