Таксисты рассказали, чем занимаются пассажиры во время поездок

Чаще всего пассажиры смотрят в свои смартфоны, но и поболтать с водителями они не прочь.

Несмотря на расхожее мнение о том, что водитель такси должен быть молчалив, многие пассажиры предпочитают проводить время в поездке в беседах с ним. Сами таксисты поставили это занятие своих клиентов на второе место, разговаривают с водителем 20% опрошенных.

Чаще же всего (31%), по рассказам московских таксистов, пассажиры предпочитают «сидеть в телефоне». Видимо, они общаются в мессенджерах и социальных сетях.

Молчаливых пассажиров, предпочитающих просто смотреть в окно, — 18%. Также в топ-5 предпочтений пассажиров вошли разговоры по телефону —11%, и прослушивание собственной музыки в наушниках — 8%. Ну а 12% таксистов отметили другие привычки своих клиентов, среди них оказались чтение книг и даже прием пищи.

Опрос проводился компанией «Эверест 8800» среди московских водителей. Компания занимается подбором и обучением водителей для таксопарков.

Аналитики утверждают, что поездки на такси безопаснее использования личного автотранспорта.

В России уже заработало беспилотное такси. Правда, пока только на территории Сколково.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС