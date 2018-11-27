Подушка безопасности снаружи? Такую уже тестируют

Крупнейший производитель и поставщик запчастей компания ZF представила новую разработку на симпозиуме Airbag 2018, который проходит до 28 ноября в Мангейме.

Жизнь предъявляет все новые требования к защите — активные и пассивные технологии безопасности объединяются, с тем чтобы выполнить сразу две функции. Внешняя боковая подушка безопасности, которая раскрывается в момент столкновения, — яркий пример развития концепции Vision Zero, целью которой являются нулевые аварии и нулевые выбросы, отметил руководитель отдела технологий пассивной безопасности ZF Майкл Бюхснер.

Эта подушка срабатывает снаружи автомобиля и служит дополнительной зоной смятия в случае аварии. Испытания показали, что помимо того, что она защищает кузов при столкновении, тяжесть травмирования пассажиров транспортного средства при ее срабатывании уменьшается на 40%. На симпозиуме ZF представила текущую разработку системы внешней защиты, а также перспективные проекты, такие как защита от падения на автомобиль предметов и защита мотоциклов.

Думают в компании и о защите пассажиров беспилотных транспортных средств. Например, если транспортное средство полностью автоматизировано, то водителю необязательно находиться в одном положении, он может работать или расслабиться и откинуть спинку назад, а в будущем даже повернуть сиденье внутрь салона. Поэтому удерживающие системы, такие как подушки безопасности и ремни, должны быть спроектированы таким образом, чтобы защитить человека, несмотря на то, в каком положении он находится. Это значит, меняется концепция защиты — подушки должны быть интегрированы в сиденья. Разрабатываются адаптивные двухконтурные подушки безопасности, спроектированные таким образом, чтобы они могли подстраиваться под габариты водителя.

С помощью новых технологий в компании Ford научили фары светить строго по разметке.

А инженеры бренда Lincoln решили придать новому Авиатору шарма, и предупреждающие сигналы автомобиля будут звучать не назойливо, как прежде, а как инструменты симфонического оркестра. Для этого, кстати, привлекли профессиональных музыкантов.



Фото: zf.com