Nissan отложил выход нового Juke

Ожидалось, что второе поколение кроссовера появится этой осенью, но компания перенесла дебют новинки на лето 2019 года.

Популярный субкомпактный кроссовер будет построен на платформе Renault-Nissan CMF-B, что позволит оснастить Juke новыми коробками передач, а также выпускать гибридную версию автомобиля. Гибридная силовая установка будет заимствована у концепта Gripz Concept, который был представлен три года назад. При этом Nissan Juke получит бензиновые, а также турбодизельные двигатели.

Гамма моторов может состоять из 1,5-литрового турбодизеля, литрового бензинового двигателя и 190-сильного бензинового агрегата объемом 1,6 литра.

По словам вице-президента и главного креативного директора, отвечающего за дизайн и бренд-менеджмент Nissan, Сиро Накамуры, внешность нового Juke, как и его предшественника, будет неординарной и легко узнаваемой. Фамильные черты Nissan будут хорошо различимы, но обыграны оригинальным образом.

Nissan Gripz Concept

Известно, что второе поколение Nissan Juke станет немного просторнее за счет увеличившейся колесной базы. Все дополнительные сантиметры уйдут на второй ряд сидений. Кроме того, Juke 2020 модельного года получит совершенно новый салон, отделанный более качественным пластиком и оборудованный улучшенной информационно-развлекательной системой с широкими возможностями персонализации.

Выпускаться второе поколение Juke, как и его предшественник, будет в Великобритании, на заводе Nissan в Сандерленде.

Сегодня в России продается обновленный Nissan Juke по цене от 1 200 000 до 1 415 000 рублей.

Лишь этим летом у Nissan Juke появился прямой конкурент — Toyota C-HR стоимостью от 1 299 000 до 2 083 000 рублей.

Фото: Nissan