Новый Passat оказался всего лишь обновленным

Дебют обновленного Volkswagen Passat намечен на начало 2019 года, а пока компания опубликовала тизеры автомобиля.

Теперь Volkswagen Passat выглядит еще спортивнее. Доминирующим элементом дизайна стала большая решетка радиатора, по бокам которой, словно ее продолжение, расположены в меру узкие фары. Нижний воздухозаборник имеет два эффектных расширения по бокам, как и у другой новинки марки — Arteon. Задняя часть автомобиля выполнена в духе новой Jetta: короткая и обтекаемая.

Passat 2020 модельного года немного увеличился в размерах. Со слов автопроизводителя, новый седан больше, чем предыдущая модель. На этом новизна заканчивается. Дело в том, что новая модель построена на той же платформе, что и предшественница. Это значит, что в техническом плане существенно ничего не изменится. Из нового Пассата нельзя сделать гибридный автомобиль, невозможно добавить систему полного привода, он не стал легче или прочнее. Это все тот же автомобиль, но в новой обертке, который оснастят рядом новых систем и слегка модернизированными двигателями, после чего выведут на рынок. Почему Volkswagen так поступил с Passat?

«Продажи в этом сегменте сокращаются, и мы решили, что можем предоставить клиентам все необходимое, используя прежнюю платформу и не тратить деньги на переход на новую», — объяснил сложившуюся ситуацию менеджер по продукту Кай Олтманнс.

Премьера обновленного Volkswagen Passat состоится в начале следующего года, а в продажу он поступит через пару месяцев.

Фото: Volkswagen