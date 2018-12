Volvo начала отговаривать людей от покупки автомобилей

Компания Volvo развернула кампанию по убеждению клиентов не покупать ее автомобили. Взамен она обещает сделать интересное предложение.

На что направлена новая рекламная кампания Care by Volvo, слоган которой звучит так: «Не покупайте этот автомобиль. Подпишитесь на него» («Don’t buy this car. Subscribe to it»)? Кажется, шведский производитель пытается уйти от прямых продаж машин, заменив их неким подобием аренды.

Например, кроссовер Volvo XC40 по подписке обойдется клиенту в 498 евро (37 643 рубля) в месяц. В стоимость включены страховка, налоги, помощь на дорогах и прочие услуги, вплоть до хранения зимних шин. Согласно статистике Bloomberg, немецкие покупатели в модельном ряду Volvo чаще предпочитают кроссовер XC90, который по программе подписки обойдется в 929 евро (70 221 рубль) в месяц.

У новой программы Volvo есть недостатки, главным из которых является более высокая по сравнению с лизингом стоимость. Разница в цене составляет примерно 40%. Кроме того, число немцев, желающих ездить на автомобиле по подписке, оказалось совсем небольшим.

Главным достоинством же программы является то, что благодаря ей с моделями бренда знакомится молодежь. По статистике продаж автомобили этой марки выбирают, в основном, достаточно взрослые люди, чей средний возраст составляет 40 лет. Получается, что таким образом Volvo пытается завоевывать молодую аудиторию. Напомним, что ради этой цели компания предоставила автомобиль для съемок нашумевшей молодежной саги «Сумерки».

Фото: Volvo