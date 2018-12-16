Infiniti опубликовала тизер нового кроссовера

Кроссовер продемонстрирует не только новый дизайн моделей марки, но и новый подход к проектированию электромобилей. Речь идет не только о внешности, но и об эргономике. Например, салон автомобиля больше не будет напоминать партер театра, а станет походить на просторную гостиную, уставленную высокотехнологичными устройствами.
В январе этого года Infiniti заявила о том, что с 2021 года в ее модельном ряду появятся не только гибридные автомобили, но и ездящие исключительно на электричестве.
Концепт Q Inspiration, представленный на выставке NAIAS в этом году, и Prototype 10, показанный на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance 2018, уже намекали на новый язык дизайна Infiniti. В январе 2019 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте все эти элементы соберутся воедино в новом электрическом кроссовере.
«Автопромышленность переживает переломный момент, — говорит президент и председатель правления Infiniti Motor Co. Роланд Крюгер. — Мы сосредоточимся на разработке полноценного модельного ряда электромобилей».
- Новый бензиновый двигатель Infiniti был признан одним из лучших моторов 2019 года.
- Ознакомиться со всеми особенностями этого агрегата, которые были выявлены ЗР во время тест-драйва кроссовера QX50, можно здесь.
Фото: Infiniti
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