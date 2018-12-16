Infiniti опубликовала тизер нового кроссовера

Изображение нового кроссовера опубликовано в преддверии премьеры новинки, которая состоится в январе на международном автосалоне в Детройте.

Кроссовер продемонстрирует не только новый дизайн моделей марки, но и новый подход к проектированию электромобилей. Речь идет не только о внешности, но и об эргономике. Например, салон автомобиля больше не будет напоминать партер театра, а станет походить на просторную гостиную, уставленную высокотехнологичными устройствами.

В январе этого года Infiniti заявила о том, что с 2021 года в ее модельном ряду появятся не только гибридные автомобили, но и ездящие исключительно на электричестве.

Концепт Q Inspiration, представленный на выставке NAIAS в этом году, и Prototype 10, показанный на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance 2018, уже намекали на новый язык дизайна Infiniti. В январе 2019 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте все эти элементы соберутся воедино в новом электрическом кроссовере.

«Автопромышленность переживает переломный момент, — говорит президент и председатель правления Infiniti Motor Co. Роланд Крюгер. — Мы сосредоточимся на разработке полноценного модельного ряда электромобилей».

Новый бензиновый двигатель Infiniti был признан одним из лучших моторов 2019 года.

Ознакомиться со всеми особенностями этого агрегата, которые были выявлены ЗР во время тест-драйва кроссовера QX50, можно здесь.

Фото: Infiniti