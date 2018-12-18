Пройти техосмотр можно будет только после сверки номеров

Перед техосмотром оператор должен будет убедиться, что номера кузова и двигателя соответствуют документации.

Проверка номеров рамы, кузова и двигателя транспортного средства может стать обязательным условием прохождения техосмотра. Соответствующее постановление правительства, изменяющее правила проведения техосмотра, опубликовано на портале проектов нормативных актов.

По сути, в новой редакции требование, которое в более размытой форме существовало и до этого, получило четкую формулировку. Предполагается, что если оператор выявит несоответствие номеров компонентов ТС тем, которые указаны в документации, он не вправе проводить техосмотр, а вносит соответствующую пометку в базу. После этого владельцу придется регистрировать все изменения, а до тех пор эксплуатировать транспортное средство не получится: данная отметка в базе будет сразу видна инспекторам ГИБДД. Исключение составляет лишь случай, когда двигатель автомобиля был заменен на аналогичный, предусмотренный для данной модели и не отличающийся от предыдущего ни объемом, ни мощностью.

Фото: depositphotos.com