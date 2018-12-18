Весной в России появится обновленный Honda Pilot

С прибытием в Россию обновленного Пилота модельный ряд Хонды, состоящий всего из двух кроссоверов, обновится полностью.

В самом начале весны у российских дилеров Honda в продаже появится обновленный кроссовер Pilot. Новинка отличается от предшественницы лишь некоторыми чертами дизайна и рядом новых систем.

Внешность обновленного Honda Pilot будет иметь общие черты с автомобилями Acura. Передние светодиодные фары получат новую графику, пишет «РГ», а бампер станет более рельефным. Внутренние изменения коснулись только водителя: это новое рулевое колесо и доработанная панель приборов. Как заявили в компании, отличаться обновленная версия кроссовера станет и рядом ранее недоступных электронных систем помощи водителю. Подробнее о новинке нам расскажут во время российской официальной премьеры, дата которой пока не назначена.

Пока же компания Honda предлагает российским автомобилистам Пилоты третьего поколения 2017 модельного года по цене от 2 999 900 до 3 599 900 рублей, под капотами которых установлен 3-литровый бензиновый мотор мощностью 249 л.с.

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом продажи автомобилей Honda в России выросли почти в 2,5 раза, что дает надежду на возврат на наш рынок других моделей марки.

В России также могут начаться продажи еще одного кроссовера Honda — нового Passport.

Предыдущее обновление Пилота было в августе прошлого года. Тогда автомобиль получил лишь новую мультимедийную систему.

Фото: Honda