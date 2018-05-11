Ответный удар: Франция требует слияния Renault и Nissan

Бывший глава Nissan Карлос Гон хотел слияния Renault и Nissan в одну компанию. По слухам, Nissan так противился такому будущему, что и упек своего руководителя совета директоров в тюрьму по обвинению в финансовых махинациях.
Но правительство Франции, которое является основным акционером, намерено довести дело до конца и без Гона. На прошлой неделе, по данным японских СМИ, прилетала делегация, в нее входили член совета директоров Renault Мартен Виаль и представитель французского министерства экономики Эмманюэль Мулен. В Токио они обсуждали именно вопрос слияния и анонсировали избрание нового председателя совета директоров Nissan.
В альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi французской компании принадлежит 43% Nissan, а японской — 15% Renault. По действующему соглашению именно Renault имеет право назначать руководство. Альянс был создан в 1996 году. В 2016-м из-за угрозы банкротства в него вошла Mitsubishi, акционерный капитал которой контролируется Ниссаном.
- В начале января впервые после ареста Карлос Гон появился на публике.
- После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.
- Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.
Фото: Zuma/ТАСС
Читать комментарии (4)