Ответный удар: Франция требует слияния Renault и Nissan

Правительство этой страны контролирует Renault и намерено довести до конца начатое Карлосом Гоном, который сегодня находится под стражей, ожидая первого судебного заседания.

Бывший глава Nissan Карлос Гон хотел слияния Renault и Nissan в одну компанию. По слухам, Nissan так противился такому будущему, что и упек своего руководителя совета директоров в тюрьму по обвинению в финансовых махинациях.

Но правительство Франции, которое является основным акционером, намерено довести дело до конца и без Гона. На прошлой неделе, по данным японских СМИ, прилетала делегация, в нее входили член совета директоров Renault Мартен Виаль и представитель французского министерства экономики Эмманюэль Мулен. В Токио они обсуждали именно вопрос слияния и анонсировали избрание нового председателя совета директоров Nissan.

В альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi французской компании принадлежит 43% Nissan, а японской — 15% Renault. По действующему соглашению именно Renault имеет право назначать руководство. Альянс был создан в 1996 году. В 2016-м из-за угрозы банкротства в него вошла Mitsubishi, акционерный капитал которой контролируется Ниссаном.

В начале января впервые после ареста Карлос Гон появился на публике.

После ареста японский автомобильный концерн Nissan освободил Гона от должности председателя совета директоров.

Через некоторое время компания Mitsubishi также уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Фото: Zuma/ТАСС