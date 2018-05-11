Ответный удар: Франция требует слияния Renault и Nissan

Правительство этой страны контролирует Renault и намерено довести до конца начатое Карлосом Гоном, который сегодня находится под стражей, ожидая первого судебного заседания.

Бывший глава Nissan Карлос Гон хотел слияния Renault и Nissan в одну компанию. По слухам, Nissan так противился такому будущему, что и упек своего руководителя совета директоров в тюрьму по обвинению в финансовых махинациях.

Но правительство Франции, которое является основным акционером, намерено довести дело до конца и без Гона. На прошлой неделе, по данным японских СМИ, прилетала делегация, в нее входили член совета директоров Renault Мартен Виаль и представитель французского министерства экономики Эмманюэль Мулен. В Токио они обсуждали именно вопрос слияния и анонсировали избрание нового председателя совета директоров Nissan.

В альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi французской компании принадлежит 43% Nissan, а японской — 15% Renault. По действующему соглашению именно Renault имеет право назначать руководство. Альянс был создан в 1996 году. В 2016-м из-за угрозы банкротства в него вошла Mitsubishi, акционерный капитал которой контролируется Ниссаном.

Фото: Zuma/ТАСС

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