Таксист расстрелял пассажира за отказ стряхнуть снег с обуви

Словесная перепалка между пассажирами и водителем такси переросла в стрельбу из травматического оружия.

Конфликт между таксистом и тремя мужчинами, которые и вызвали машину, разгорелся накануне днем на парковке одного из торговых центров в Казани. Причиной ссоры, по данным местных СМИ, стал отказ несостоявшихся пассажиров стряхнуть снег с обуви перед посадкой в автомобиль.

Обе стороны не на шутку разгорячились, слово за слово, и словесный спор перерос в конфликт. В итоге таксист выстрелил в одного из мужчин и уехал на своем автомобиле Renault. Пострадавшему была оказана помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи.

Для того чтобы задержать водителя, в городе объявили план «Перехват». В итоге местная полиция доставила всех участников конфликта в ближайшее отделение, водитель задержан и дожидается решения суда.

Водители такси бывают и пострадавшей стороной. Так, в Москве девушка избила таксиста и угнала его машину.

Недавно таксист завез своих пассажиров в засаду, где их избили и ограбили.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube