Новая Subaru Legacy получит салон в стиле Теслы и Volvo

Японская компания распространила первые изображения нового поколения своего седана бизнес-класса. Внешне машина изменится эволюционно, а вот внутри нас ждет настоящая революция.

Пока Subaru распространила лишь два тизера будущей новинки, которую представят на следующей неделе на мотор-шоу в Чикаго. Судя по осветленному тизеру, внешне модель изменится эволюционно, но получит ряд стилистических элементов, пересекающихся с последними концептами компании.

Интерьер же седана будет кардинально иным. Первое, что бросается в глаза: гигантский вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы, расположенный на центральной консоли. Выше него, судя по всему, размещен еще один, узкий дополнительный экран, передняя панель обшита кожей. А вот приборы останутся аналоговыми, хотя между ними и разместится большой цветной экран.

Новое поколение Legacy, как и другие новинки Subaru, построено на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform). Она изначально создавалась с прицелом на гибридные технологии, так что не исключено, что к бензиновым двигателям прибавится еще и версия, в составе силовой установки которой будет электромотор.

На российском рынке нынешнее поколение Subaru Legacy представлено с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 л.с. и вариатором Lineatronic. Комплектаций всего две: цена седана варьируется от 2 219 000 до 2 369 900 руб. без учета дополнительных опций.

В середине января Subaru рассекретила экстремальную версию спортседана WRX STI, которая получила индекс S209.

Из-за обнаруженных дефектов Subaru более чем на неделю останавливала конвейер своего головного завода в Японии.

Фото: Subaru