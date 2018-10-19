В Сколково заново изобрели двигатель внутреннего сгорания

В Сколково разработали новую систему, которая должна улучшить характеристики двигателей внутреннего сгорания.

Сегодня Европа активно готовится к полному запрету двигателей внутреннего сгорания, вводя все более жесткие нормы выхлопа: в октябре 2018 года страны ЕС высказались за снижение выбросов CO 2 для новых автомобилей в среднем на 35% к 2030 году. Это заставляет автопроизводителей переходить на выпуск электромобилей и машин, работающих на водороде. Тем временем в России активно вкладываются в разработку двигателей внутреннего сгорания, заставляя инженеров изобретать не просто уже изобретенное, а доживающее свой век.

Так, в Сколково заявили о «разработке революционного двигателя внутреннего сгорания, не имеющего аналогов в мире». Инженерам удалось повысить КПД двигателя внутреннего сгорания в одном из своих проектов, получивших название «Мотор — Зеленый муравей», руководит которым д.т.н. профессор Владимир Бойков. Для справки: КПД современного бензинового двигателя составляет в среднем всего лишь около 20–25%. Данная разработка более чем на треть снижает расход топлива. Достигается это при помощи нового устройства отбора мощности вместо кривошипно-шатунного механизма, которое гасит инерционные силы. Также благодаря нововведению увеличивается крутящий момент двигателя при сниженной вдвое частоте вращения. Как заявили в Сколково, это упростит и трансмиссию автомобиля.

Теперь разработчики намерены интегрировать новое устройство в ДВС и испытать усовершенствованный двигатель. В случае, если характеристики подтвердятся, разработка будет предложена отечественным и иностранным компаниям.

Camcon Automotive также работает над улучшением характеристик ДВС, предлагая оснащать их цифровыми клапанами.

Continental разработал беспилотный шаттл для перевозки роботов, доставляющих посылки непосредственно потребителям.

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Фото: Сколково