АВТОВАЗ наймет тысячу инженеров для создания новых моделей

Российский автогигант заключил соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом.

В ближайшие восемь лет АВТОВАЗ намерен выпустить 8 новых и 9 обновленных моделей. В связи с этим предприятие намерено значительно увеличить штат инжинирингового центра, в который за последние два года было принято дополнительно 600 новых сотрудников. Причем ставки делаются на молодых специалистов.

«У АВТОВАЗа очень амбициозные планы. До 2026 года мы выпустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы. Сегодня я увидел в университете самую современную техническую базу и горящие глаза у студентов и сотрудников. Это именно те люди, которых мы ищем для нашего инжиниринга», — заявил президент завода Ив Каракатзанис во время визита в Санкт-Петербургский Политех.

В ближайшие три года штат инжинирингового центра должен увеличиться еще на тысячу человек.

Соглашение с учебным заведением предусматривает сотрудничество по привлечению выпускников Санкт-Петербургского политехнического университета на завод, «совместную инновационную деятельность и реализацию перспективных проектов», говорится в сообщении пресс-службы АВТОВАЗа. Также завод вступил в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии».

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Подробнее узнать о планах АВТОВАЗа до 2026 года можно из этого материала «За рулем».

Фото: АВТОВАЗ