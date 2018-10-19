Угонов в России стало меньше, но мототехнику похищают чаще

В прошлом году было совершено 67 тысяч краж и угонов транспортных средств.

На юридическом языке все это называется неправомерным завладением транспортными средствами. Согласно статистике МВД, которая есть в распоряжении «Коммерсанта», самое распространенное преступление — кража (ст. 158 УК РФ), их зарегистрировано 23,6 тыс. случаев, что на 19,1% меньше, чем годом ранее. Лидируют по автокражам Санкт-Петербург (4,1 тыс.), Москва (2,54 тыс.), Московская (2,43 тыс.), Ленинградская (915) и Свердловская области (821).

Угонов без цели хищения (ст. 166 УК РФ) зафиксировано 19,4 тыс., это на 13,2% меньше, чем в 2017 году. Больше всего таких преступлений совершается в Краснодарском крае (717), Челябинской области (695), Башкирии (588), Новосибирской области (587) и Москве (553).

По моделям МВД статистку не предоставляет, но ее охотно дают страховые компании, и, сопоставив их данные, издание сделало следующий вывод: самыми угоняемыми в 2018 году стали Hyundai Solaris и Kia Rio, входящие в топ-10 самых продаваемых в России моделей (данные АЕБ). Пользуются спросом у угонщиков также Ford Focus, Kia cee'd, Toyota RAV4 и Toyota Camry.

Тенденции последнего времени — увеличение числа угонов автомобилей массового сегмента. Это специалисты рынка объясняют тем, что новые запчасти существенно выросли в цене и на рынке увеличился спрос на подержанные узлы и компоненты.

Также растет спрос у угонщиков на мототехнику. Это не только мотоциклы, но и скутеры, квадроциклы и снегоходы. Как правило, вся эта техника импортная, из-за роста курса валют она значительно подорожала и стала интересна автоворам. Впрочем, в мотосообществе резкого всплеска угонов не наблюдают. Возможно, компании просто стали больше фиксировать такие случаи, так как мотоциклисты стали чаще устанавливать противоугонные следящие маячки.