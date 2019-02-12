Сопровождавших VIP-машину гаишников отстранили от обязанностей

В Управлении МВД по Владимирской области назначили служебную проверку по факту сопровождения автомобилем ГИБДД внедорожника губернатора региона.

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Появившееся накануне в соцсетях видео того, как сотрудники ГИБДД на служебном автомобиле освобождают дорогу для беспрепятственного проезда внедорожника губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, вызвало реакцию полицейского руководства.

Начальником УМВД по Владимирской области назначена служебная проверка для того, чтобы установить все подробности и обстоятельства произошедшего. Экипаж ДПС, который сопровождал машину губернатора, отстранен от выполнения данных обязанностей. При этом в ходе проверки руководство УМВД проверит версию о том, что на сотрудников ГИБДД оказывалось давление со стороны пассажиров сопровождаемого автомобиля. В случае, если в действиях сотрудников найдут нарушения, к ним применят меры дисциплинарного воздействия.

Руководство Госавтоинспекции по области провело дополнительный инструктаж среди сотрудников, в котором инспекторам указали на «необходимость неукоснительного выполнения требований, предъявляемых к организации несения службы при осуществлении сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции».

Правда, в пресс-службе губернатора Владимирской области Владимира Сипягина считают, что нарушителем был как раз водитель автомобиля с видеорегистратором, а ни сотрудники ГИБДД, ни водитель губернатора никаких правил не нарушали.

Владимир Сипягин — член ЛДПР. Машина лидера партии Владимира Жириновского не раз попадалась на нарушениях ПДД.

Вопиющий случай произошел в Воронежской области: там сотрудники ГИБДД устроили «живой щит», чтобы остановить нарушителя.

Фото: YouTube