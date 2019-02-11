«Живые щиты» из наших автомобилей: ГИБДД снова это делает

Во Владимирской области сотрудники ГИБДД, дабы остановить нарушителя, выстроили перед ним заслон из автомобилей, в которых находились люди.

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Чем руководствовались полицейские, когда вновь вернулись к такой практике, неизвестно. После нескольких скандалов, произошедших несколько лет назад, сотрудникам ГИБДД было указано на нарушение закона, а руководство инспекции запретило прибегать к таким мерам.

На видео, которое набирает популярность в соцсетях, видно, что инспекторы перекрывают участок трассы М-7 «Волга», причем легковые автомобили они отодвигают в сторону, стараясь сделать заслон из внедорожников и кроссоверов. Видимо, чтобы свести к минимуму возможные последствия.

Остановить автомобиль с помощью «живого щита» удалось. Хотя нарушитель повредил четыре машины, обошлось без пострадавших. Как только сотрудники приблизились к его автомобилю, водитель возобновил движение. Поймали его почти час спустя. За рулем Skoda Rapid оказался 29-летний житель Волгограда, который работает таксистом. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и даже лишался водительского удостоверения.

В ГИБДД Владимирской области объяснили свои действия «невозможностью применения оружия или спецсредств», но, кажется, центральный аппарат ГИБДД такое объяснение не устроило: в Москве, по данным агентства «Интерфакс», начали проверку действий сотрудников.

Московская ГИБДД хочет испытать новые спецсредства для остановки автомобилей и купить спорткары.

А еще в ГИБДД решили купить самую дорогую Ладу — спортседан Lada Vesta Sport.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Видео: ВКонтакте