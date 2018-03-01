Новый SsangYong Actyon пришлось рассекретить досрочно

Продажи нового кроссовера SsangYong стартуют в Южной Корее в конце этого месяца, что заставило компанию рассекретить автомобиль до его дебюта в Женеве.

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В Южной Корее новый кроссовер продается под названием Korando, а в нашей стране его знают как Actyon.

Внешне автомобиль напоминает своего старшего брата Rexton четвертого поколения: у них похожий дизайн передней части, а также фары и задние фонари. Есть в облике автомобиля и черты концепта e-SIV, представленного в прошлом году на автосалоне в Женеве.

Дизайн салона нового Actyon выполнен в стиле «Blaze Cockpit», как его назвали в компании. Сердцем центральной консоли стал большой 10,25-дюймовый сенсорный монитор. Слева от него, за рулевым колесом, разместилась цифровая 9-дюймовая панель приборов. Благодаря этому разработчики смогли сократить количество кнопок на центральной консоли до минимума.

Новый SsangYong весьма практичен. Например, его багажник имеет объем 551 литр и двойное дно, крышка которого может одновременно служить разделителем грузовых зон. Не откажешь автомобилю и в технологичности: новый кроссовер будет предлагаться с целым рядом систем помощи водителю, таких как интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение с функцией предупреждения о слишком малом расстоянии до едущего впереди автомобиля, система удержания в полосе, система мониторинга слепых зон и так далее.

На корейском рынке кроссовер будет доступен с 1,6-литровым турбодизельным двигателем мощностью около 116 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. О том, какие моторы SsangYong приготовил для европейского и, хотелось бы верить, российского рынков, мы узнаем 5 марта этого года, когда новый Actyon/Korando покажут на Женевском автосалоне.



