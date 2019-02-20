Что же такого особенного в местном автоцентре (всего у Фаворита в Москве их двадцать, они продают и обслуживают машины пятнадцати марок)? Во-первых, под одной крышей с моделями Skoda расположилась очередная «Шоколадница», то есть автодилер занялся по франчайзингу новым для себя бизнесом — общепитом. Бизнесом доходным — рентабельность по всей сети кофеен (их в столице на данный момент более 250, в стране — более 400) составляет 17%.
Во-вторых, под общую концепцию комфортных продаж переоформили и сам шоу-рум. В рамках гибридной модели экспонирования машин в нем появился 55-дюймовый интерактивный дисплей, на котором клиенты могут сконфигурировать автомобиль по собственным критериям и вывести его 3D—изображение на огромный экран для более реалистичного представления. Впрочем, эта опция может и не понадобиться, если подойдет одна из более чем сотни Шкод, находящихся в стоке. Каждый «живой» автомобиль заранее оцифрован и представлен в мобильном приложении компании.
По признанию Владимира Попова, нынешний совместный проект — гипотеза, которую предстоит проверить. Согласно внутренним опросам клиентов «Шоколадницы» и «Автопраги» (дилер Шкоды, входящий в ГК Favorit Motors), около 75% респондентов видели в качестве партнеров в таком проекте именно эти две марки. Расчеты таковы: уже к концу года проходимость в запущенном сегодня центре позволит собрать базу из новых 36 тыс. электронных адресов и телефонов. Которые позже постепенно конвертируются в 7% покупок машин (более 2500).
Вместе с тем Favorit Motors продолжает начатый в 2016 году проект онлайн-продаж автомобилей. Как считают в самой компании, бизнес в Сети позволяет сократить издержки втрое. При этом примерно на 30% минимизируется время на обслуживание одного клиента — сейчас на это уходит в среднем около 1,5 часов. Уже к концу года через интернет будет реализовываться до 4% всех машин из стоков Favorit Motors. Впрочем, что характерно, за два года этой услуги доставкой автомобиля на дом воспользовался только один клиент — все предпочитают забирать машину лично в автоцентре.
- В новом салоне Шкоды можно сконфигурировать и приобрести практически любой автомобиль. Практически — потому что мы нашли по меньше мере семь машин из Чехии, которые до нашего рынка так и не доехали.
- Впрочем, кое-какие новости в этом году от чехов мы все-таки ждем. Речь идет о новом компактном кроссовере и обновленном Superb.
Читать комментарии (2)