Мультибрендовая группа компаний Favorit Motors, продающая и обслуживающая на российском рынке, в частности, автомобили марки Skoda, запустила сегодня в подмосковном Реутове свой дилерский центр в новом формате. Клиентам в нем не только продадут машину, но и накормят в кафе «Шоколадница».

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Стойкий запах кофе на входе — не то, что ожидаешь встретить в центре продаж и обслуживания автомобилей. Но сегодня на 3-м км МКАД было именно так: после нескольких месяцев работ и 60 млн рублей инвестиций здесь перезапустился дилерский центр марки. Теперь, говорит президент ГКВладимир Попов, автобизнес марки шагнет в новую реальность. В классическом виде — со скучными ресепшенами и навязывающими свои услуги менеджерами — он свою партию уже отыграл. «Никто не любит расставаться с деньгами, особенно — большими. Поэтому нужно создать для этого комфортные условия», — считает г-н Попов.

Что же такого особенного в местном автоцентре (всего у Фаворита в Москве их двадцать, они продают и обслуживают машины пятнадцати марок)? Во-первых, под одной крышей с моделями Skoda расположилась очередная «Шоколадница», то есть автодилер занялся по франчайзингу новым для себя бизнесом — общепитом. Бизнесом доходным — рентабельность по всей сети кофеен (их в столице на данный момент более 250, в стране — более 400) составляет 17%.

Теперь дилер Шкоды «Автопрага» в Реутове выглядит так

Во-вторых, под общую концепцию комфортных продаж переоформили и сам шоу-рум. В рамках гибридной модели экспонирования машин в нем появился 55-дюймовый интерактивный дисплей, на котором клиенты могут сконфигурировать автомобиль по собственным критериям и вывести его 3D—изображение на огромный экран для более реалистичного представления. Впрочем, эта опция может и не понадобиться, если подойдет одна из более чем сотни Шкод, находящихся в стоке. Каждый «живой» автомобиль заранее оцифрован и представлен в мобильном приложении компании.

Театр начинается с вешалки, а покупка или обслуживание автомобиля — с чашечки кофе

По признанию Владимира Попова, нынешний совместный проект — гипотеза, которую предстоит проверить. Согласно внутренним опросам клиентов «Шоколадницы» и «Автопраги» (дилер Шкоды, входящий в ГК Favorit Motors), около 75% респондентов видели в качестве партнеров в таком проекте именно эти две марки. Расчеты таковы: уже к концу года проходимость в запущенном сегодня центре позволит собрать базу из новых 36 тыс. электронных адресов и телефонов. Которые позже постепенно конвертируются в 7% покупок машин (более 2500).

Сконфигурировав автомобиль по своему желанию на 55-дюймовом дисплее, вы можете вывести его реалистичное 3D-изображение на огромный монитор.

Вместе с тем Favorit Motors продолжает начатый в 2016 году проект онлайн-продаж автомобилей. Как считают в самой компании, бизнес в Сети позволяет сократить издержки втрое. При этом примерно на 30% минимизируется время на обслуживание одного клиента — сейчас на это уходит в среднем около 1,5 часов. Уже к концу года через интернет будет реализовываться до 4% всех машин из стоков Favorit Motors. Впрочем, что характерно, за два года этой услуги доставкой автомобиля на дом воспользовался только один клиент — все предпочитают забирать машину лично в автоцентре.

В новом салоне Шкоды можно сконфигурировать и приобрести практически любой автомобиль. Практически — потому что мы нашли по меньше мере семь машин из Чехии, которые до нашего рынка так и не доехали.

Впрочем, кое-какие новости в этом году от чехов мы все-таки ждем. Речь идет о новом компактном кроссовере и обновленном Superb.

Фото: Артур Саруханов и Favorit Motors