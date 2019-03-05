На автосалоне в Женеве представлено второе поколение «спортсарая». Разбираемся, в чем основные отличия и что машина унаследовала от предшественника.

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«Шутинг-брейком» до поры до времени было принято называть трехдверный универсал, своими формами напоминающий купе. Но все меняется, производители давно уже пытаются сочетать спортивные формы и практичность.

Сегодня Mercedes-Benz едва ли не единственный производитель автомобилей с пятидверным кузовом, своим обликом находящиеся между универсалом, хэтчбеком и купе.

В случае с обновленным CLA Shooting Brake немцы по-прежнему делают ставку на эмоциональность. И на публику, которая раньше не рассматривала покупку Mercedes-Benz в качестве первого автомобиля.

«Мы хотим обратиться к молодым индивидуалистам с особенно выразительным дизайном CLA Coupe и CLA Shooting Brake. Более того, новый CLA Shooting Brake предлагает больше места, чем его предшественник — для спортивного инвентаря и многого другого», — заявила на автосалоне в Женеве член правления Daimler AG, ответственная за продажи Mercedes-Benz Бритта Сигер.

Внешние размеры автомобиля практически не изменились, а вот салон стал просторнее. Правда, объем багажного отсека вырос всего на 10 литров (до 505 литров), зато у пассажиров свободного пространства гораздо больше.

Универсал теперь гораздо технологичнее: чего только стоит дебютировавшая совсем недавно мультимедийная система MBUX с широкими возможностями по управлению. Причем она способна предугадывать желания пользователя.

Вначале на рынок выйдет самая крутая версия CLA250 с 4-цилиндровым двигателем мощностью 225 л.с. Затем в компании обещают для спортуниверсала широкую гамму силовых агрегатов, как бензиновых, так и дизельных.

Для заказа Mercedes-Benz CLA Shooting Brake будет доступен с сентября. Но есть и плохие новости: этот универсал у нас не продавался и неизвестно, появится ли новое поколение на нашем рынке. Хотя очень хотелось бы.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Daimler