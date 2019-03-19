Авто.ру закрывает дилерские центры

Принадлежащий Яндексу Авто.ру решил отказаться от дилерских центров и офисов, занимающихся оценкой автомобилей.

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Авто.ру закрывает все свои офисы оценки автомобилей и дилерские центры в Москве и Санкт-Петербурге и возвращается полностью в онлайн. В компании пришли к выводу, что это не помогло площадке увеличить влияние на рынок и проект оказался нерентабельным.

«Чтобы профессионально развивать рынок автомобилей с пробегом, нужно знать инсайты сегмента и детали процессов, с которыми сталкиваются наши партнеры. Проект в офлайне позволил Авто.ру изучить другую сторону рынка, его показатели и объемы», — рассказали изданию «КоммерсантЪ» в пресс-службе компании «Яндекс.Вертикали», которая управляет всеми сервисами с объявлениями.

В компании также отметили, что создание дилерских центров не было их приоритетной задачей. Проект запускался лишь для получения некоего опыта и последующего создания новых сервисов. Какого именно опыта и каких сервисов — не разглашается.

Напомним, что открывать офисы по оценке автомобилей с пробегом Авто.ру начал летом 2016 года. В прошлом году в столице был открыт дилерский центр, занимавшийся выкупом и перепродажей машин. До сегодняшнего дня в Москве и Санкт-Петербурге насчитывалось четыре офлайн-площадки Авто.ру.

Бизнес у Авто.ру, кажется, не клеится. Недавно сервис обвинили в краже чужих объявлений.

Но в компании не унывают и активно троллят конкурентов в рекламных войнах.

Фото: Ведомости/ТАСС