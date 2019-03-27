BMW повышает цены почти на весь модельный ряд

Из 26 моделей дороже станут 16, их стоимость увеличится на сумму от 20 тыс. до 460 тыс. рублей.

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BMW анонсировала новые ценники на свои автомобили, они начнут действовать с 1 апреля этого года. Подорожали не все модели. Как не сложно догадаться, неизменными остались прайс-листы двух недавних новинок — моделей 3-й и 7-й серий. Не будут повышаться цены и на кроссоверы Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и новый Х7. Некоторые из них появились недавно, как и упомянутые седаны, а другие уже дорожали в январе.

Две модели BMW выросли в цене уже сегодня. Так, ценник BMW 4-й серии Gran Coupe увеличился на сумму от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, из-за чего автомобиль теперь стоит от 2 690 000 до 3 730 000 рублей. Дороже на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей продается теперь и BMW Z4, пишет агентство «Автостат». Купить его можно от 3 240 000 до 4 840 000 рублей.

С 1 апреля дороже на 20 тыс. рублей станут хэтчбек 1-й серии и купе 2-й серий. Универсал 2-й серии Active Tourer прибавил в ценнике 30 тыс. рублей, а модели 3-й серии GT и 4-й серии (как купе, так и кабриолет) — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. BMW M4, 5-й серии и 6-й серии GT, а также кроссоверы X5 и Х6 прибавят в цене от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Самый большой рост цен произойдет у моделей 8-й серии, i8, М2 и М5. Они подорожают на сумму от 110 тыс. до 460 тыс. рублей.

Цены на дорожающие с 1 апреля 2019 года модели BMW

Модель Стоимость от, руб. Стоимость до, руб. 1-я серия 1 600 000 2 920 000 2-я серия 1 970 000 3 150 000 2-я серия Active Tourer 1 810 000 2 358 700 3-я серия GT 2 580 000 3 280 000 4-я серия Coupe 2 780 000 3 700 000 4-я серия Cabrio 3 170 000 3 960 000 5-я серия 3 030 000 5 640 000 6—я серия GT 3 750 000 4 810 000 8-я серия Coupe 6 830 000 8 570 000 8-я серия Cabrio 9 410 000 X5 4 750 000 5 780 000 X6 4 949 000 6 520 000 i8 9 810 000 11 490 000 M2 Coupe 4 750 000 5 082 000 M4 Coupe 5 760 000 6 092 000 M5 7 910 000

Отметим, что за первые два месяца 2019 года в России было куплено 5835 автомобилей BMW. Таким образом, рост спроса на баварские машины по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 24%.

Скоро компания BMW представит 4-дверное купе 2-й серии, которое будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA.

Автомобили BMW считаются одними из самых дорогих в эксплуатации. Но есть ряд моделей, обслуживание которых стоит еще дороже.

Фото: BMW