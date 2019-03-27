BMW повышает цены почти на весь модельный ряд

BMW анонсировала новые ценники на свои автомобили, они начнут действовать с 1 апреля этого года. Подорожали не все модели. Как не сложно догадаться, неизменными остались прайс-листы двух недавних новинок — моделей 3-й и 7-й серий. Не будут повышаться цены и на кроссоверы Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и новый Х7. Некоторые из них появились недавно, как и упомянутые седаны, а другие уже дорожали в январе.
Две модели BMW выросли в цене уже сегодня. Так, ценник BMW 4-й серии Gran Coupe увеличился на сумму от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, из-за чего автомобиль теперь стоит от 2 690 000 до 3 730 000 рублей. Дороже на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей продается теперь и BMW Z4, пишет агентство «Автостат». Купить его можно от 3 240 000 до 4 840 000 рублей.
С 1 апреля дороже на 20 тыс. рублей станут хэтчбек 1-й серии и купе 2-й серий. Универсал 2-й серии Active Tourer прибавил в ценнике 30 тыс. рублей, а модели 3-й серии GT и 4-й серии (как купе, так и кабриолет) — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. BMW M4, 5-й серии и 6-й серии GT, а также кроссоверы X5 и Х6 прибавят в цене от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Самый большой рост цен произойдет у моделей 8-й серии, i8, М2 и М5. Они подорожают на сумму от 110 тыс. до 460 тыс. рублей.
Цены на дорожающие с 1 апреля 2019 года модели BMW
|
Модель
|
Стоимость от, руб.
|
Стоимость до, руб.
|
1-я серия
|
1 600 000
|
2 920 000
|
2-я серия
|
1 970 000
|
3 150 000
|
2-я серия Active Tourer
|
1 810 000
|
2 358 700
|
3-я серия GT
|
2 580 000
|
3 280 000
|
4-я серия Coupe
|
2 780 000
|
3 700 000
|
4-я серия Cabrio
|
3 170 000
|
3 960 000
|
5-я серия
|
3 030 000
|
5 640 000
|
6—я серия GT
|
3 750 000
|
4 810 000
|
8-я серия Coupe
|
6 830 000
|
8 570 000
|
8-я серия Cabrio
|
9 410 000
|
X5
|
4 750 000
|
5 780 000
|
X6
|
4 949 000
|
6 520 000
|
i8
|
9 810 000
|
11 490 000
|
M2 Coupe
|
4 750 000
|
5 082 000
|
M4 Coupe
|
5 760 000
|
6 092 000
|
M5
|
7 910 000
Отметим, что за первые два месяца 2019 года в России было куплено 5835 автомобилей BMW. Таким образом, рост спроса на баварские машины по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 24%.
- Скоро компания BMW представит 4-дверное купе 2-й серии, которое будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA.
- Автомобили BMW считаются одними из самых дорогих в эксплуатации. Но есть ряд моделей, обслуживание которых стоит еще дороже.
Фото: BMW
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