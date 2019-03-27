BMW повышает цены почти на весь модельный ряд

Из 26 моделей дороже станут 16, их стоимость увеличится на сумму от 20 тыс. до 460 тыс. рублей.

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BMW анонсировала новые ценники на свои автомобили, они начнут действовать с 1 апреля этого года. Подорожали не все модели. Как не сложно догадаться, неизменными остались прайс-листы двух недавних новинок — моделей 3-й и 7-й серий. Не будут повышаться цены и на кроссоверы Х1, Х2, Х3, Х4, Х6М и новый Х7. Некоторые из них появились недавно, как и упомянутые седаны, а другие уже дорожали в январе.

Две модели BMW выросли в цене уже сегодня. Так, ценник BMW 4-й серии Gran Coupe увеличился на сумму от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, из-за чего автомобиль теперь стоит от 2 690 000 до 3 730 000 рублей. Дороже на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей продается теперь и BMW Z4, пишет агентство «Автостат». Купить его можно от 3 240 000 до 4 840 000 рублей.


С 1 апреля дороже на 20 тыс. рублей станут хэтчбек 1-й серии и купе 2-й серий. Универсал 2-й серии Active Tourer прибавил в ценнике 30 тыс. рублей, а модели 3-й серии GT и 4-й серии (как купе, так и кабриолет) — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. BMW M4, 5-й серии и 6-й серии GT, а также кроссоверы X5 и Х6 прибавят в цене от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Самый большой рост цен произойдет у моделей 8-й серии, i8, М2 и М5. Они подорожают на сумму от 110 тыс. до 460 тыс. рублей.

Цены на дорожающие с 1 апреля 2019 года модели BMW

Модель

Стоимость от, руб.

Стоимость до, руб.

1-я серия

1 600 000

2 920 000

2-я серия

1 970 000

3 150 000

2-я серия Active Tourer

1 810 000

2 358 700 

3-я серия GT

2 580 000

3 280 000

4-я серия Coupe

2 780 000

3 700 000

4-я серия Cabrio

3 170 000

3 960 000

5-я серия

3 030 000

5 640 000

6—я серия GT

3 750 000

4 810 000

8-я серия Coupe

6 830 000

8 570 000 

8-я серия Cabrio

9 410 000

X5

4 750 000

5 780 000 

X6

4 949 000

6 520 000

i8

9 810 000

11 490 000

M2 Coupe

4 750 000

5 082 000

M4 Coupe

5 760 000

6 092 000

M5

7 910 000 

Отметим, что за первые два месяца 2019 года в России было куплено 5835 автомобилей BMW. Таким образом, рост спроса на баварские машины по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 24%.

  • Скоро компания BMW представит 4-дверное купе 2-й серии, которое будет конкурировать с Mercedes-Benz CLA.
  • Автомобили BMW считаются одними из самых дорогих в эксплуатации. Но есть ряд моделей, обслуживание которых стоит еще дороже.

Фото: BMW

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