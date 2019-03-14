Аналитики составили списки самых дорогих и дешевых в эксплуатации автомобилей, как наших, так и иномарок. По иномаркам результат ожидаемый, а что касается отечественных машин, то тут нас ждет сюрприз.

Материалы по теме Что купить на вторичке, чтобы потом удачно продать — исследование

Среди иномарок по стоимости эксплуатации лидирует BMW X6 M. В год этот автомобиль в среднем «потребляет» 222,7 тыс. рублей. В пятерке самых дорогих также Hummer Н2 — 211,9 тыс. рублей, Cadillac Escalade и Mercedes—Benz CL—класс — по 203,1 тыс. рублей, замыкает пятерку Infiniti QX80 — 201,1 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость владения — у гибридного Toyota Prius. Ее хозяин отдает в год в среднем 45,8 тыс. рублей. Чуть больше требует Toyota Vitz — 49,9 тыс. рублей и Smart Fortwoo — 50,2 тыс. рублей.

Среди отечественных автомобилей самый дорой в эксплуатации — внедорожник ТАГАЗ Road Partner, который обходится в 145,5 тыс. рублей в год. На втором месте УАЗы —Патриот и Хантер, по 113,3 тыс. рублей. В тройке лидеров также Лада 4x4 — 94,8 тыс. рублей.