«Спартак» строго накажет футболиста, избившего пешехода

Как на самом деле ты водишь — тест «За рулем» Вот 12 вопросов. Правильных ответов нет. Но в результате ты поймешь, что нужно для полной реализации потенциала твоей машины. Погнали! Как я судился с перекупом и отбил свои деньги Герой нашей истории знал, что не следует связываться с перекупщиками автомобилей — это может выйти боком. И все же когда знакомый предложил ему пригнать подержанный Pajero из Германии, не смог устоять: уж больно ценник привлекательный. О том, что бывает, когда не берешь со «своих людей» расписку, читайте в материале «За рулем». Аккумуляторы для машин со «Старт-стопом»: почему они хуже обычных? На вопрос читателя, почему при замене АКБ на автомобилях с автоматическим пуском двигателя возможны неприятности, отвечает эксперт «За рулем».