«Спартак» строго накажет футболиста, избившего пешехода

Руководство футбольного клуба «Спартак», изучив все обстоятельства инцидента с полузащитником клуба Аязом Гулиевым, который избил пешехода, приняло решение применить к нему строгие дисциплинарные санкции.
«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — говорится в заявлении клуба.
Сам Гулиев заявил, что раскаивается в случившимся и полностью признает свою вину.
«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину, — сказал Гулиев. — Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!».
Напомним, что в ходе дорожного конфликта Гулиев напал на пешехода, который, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу (на зеленый сигнал светофора при этом!). Однако в итоге стороны мирно решили вопрос: Гулиев компенсирует пешеходу, который оказался американцем, лечение сломанного носа и возместит моральный ущерб.
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Фото: ФК «Спартак-Москва»
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