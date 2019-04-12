«Спартак» строго накажет футболиста, избившего пешехода

В футбольном клубе отреагировали на дорожный конфликт с участием полузащитника Аяза Гулиева.

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Руководство футбольного клуба «Спартак», изучив все обстоятельства инцидента с полузащитником клуба Аязом Гулиевым, который избил пешехода, приняло решение применить к нему строгие дисциплинарные санкции.

«Наш клуб осуждает любые проявления насилия и считает подобное поведение своего игрока недопустимым», — говорится в заявлении клуба.

Сам Гулиев заявил, что раскаивается в случившимся и полностью признает свою вину.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину, — сказал Гулиев. — Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно... Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!».

Напомним, что в ходе дорожного конфликта Гулиев напал на пешехода, который, по его мнению, слишком медленно переходил дорогу (на зеленый сигнал светофора при этом!). Однако в итоге стороны мирно решили вопрос: Гулиев компенсирует пешеходу, который оказался американцем, лечение сломанного носа и возместит моральный ущерб.

Фото: ФК «Спартак-Москва»

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