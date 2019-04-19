Как заставить дорожников залатать ямы — инструкция «За рулем» Все жалуются, что дороги убитые. А слабó попинать дорожников, чтобы они привели в порядок асфальт на вашей улице? Рассказываем, как это сделать. 12 модификаций вазовской «копейки» — вы о них точно не знали Двухдверки, версии для спецслужб и, конечно, экспортные варианты Жигулей: некоторые из них были серийными, другие — штучными. А какие-то и вовсе создали в единственном экземпляре и никогда не показывали широкой общественности. Активная и пассивная безопасность — в чем разница? Системы безопасности автомобиля делятся на две группы. Одни стараются экстренную ситуацию не допустить, другие стремятся снизить тяжесть ее последствий, если авария все же произошла. «За рулем» объясняет, какие компоненты входят в каждую группу.