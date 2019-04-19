Материалы по темеContinental предлагает сэкономить с новой летней шиной
Этой весной покупатели летних шин Continental могут выиграть призы, которые окажутся незаменимыми в предстоящих путешествиях во время долгожданного отпуска. Покупая комплект летних шин до 19 мая, автомобилисты становятся участниками акции, в ходе которой разыгрывается множество призов. Среди них — вместительный автомобильный холодильник и 2500 литров любого вида топлива на выбор.
Призы получат 18 победителей, причем все они, как заявляется, будут из разных регионов России.
Для участия в розыгрыше необходимо приобрести у дилера марки комплект любых новых летних шин Continental, включая новинку этого лета — EcoContact 6, и зарегистрировать полученный при покупке купон на сайте акции, а также заполнить анкету.
- Подробнее о новой шине Continental EcoContact 6 можно узнать здесь.
- Получить призы можно при покупке не только шин Continental, но и другого бренда концерна — Gislaved.
Фото: Continental
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