Fiat отзывает автомобили: теряют мощность

Под отзывную кампанию попали автомобили Fiat Ducato, купленные в период с мая 2018 года по настоящее время.

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Компания Fiat проводит сервисную кампанию в отношении 71 автомобиля Fiat Ducato, реализованных с мая прошлого года по настоящее время, у которых был выявлен дефект дроссельного корпуса, допущенный производителем данной детали.

Из-за нарушения процесса производства дроссельного корпуса, муфта подачи воздуха держится на нем недостаточно крепко и может отсоединиться. Это приводит к потери двигателем мощности, сопровождаемой зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя.

Ремонтные работы, которые в рамках отзывной кампании будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, предусматривается замена хомутов и муфт на доработанные, которые уже не будут отсоединяться от дроссельного корпуса в процессе эксплуатации Ducato.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на прием в сервис ближайшего удобного официального дилера Fiat, мастера которого устранят неисправность.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Предыдущий отзыв Fiat Ducato, объявленный в феврале этого года, был вызван тем, что трубопроводы подачи и возврата топлива могли соприкасаться.

До этого, в конце 2017 года, под отзыв попали автомобили Fiat Freemont, у которых был выявлен дефект рулевой колонки.

Фото: Fiat