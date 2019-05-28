Fiat отзывает автомобили: теряют мощность

Под отзывную кампанию попали автомобили Fiat Ducato, купленные в период с мая 2018 года по настоящее время.

Fiat Ducato
Fiat Ducato

Fiat > Ducato

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Компания Fiat проводит сервисную кампанию в отношении 71 автомобиля Fiat Ducato, реализованных с мая прошлого года по настоящее время, у которых был выявлен дефект дроссельного корпуса, допущенный производителем данной детали.

Из-за нарушения процесса производства дроссельного корпуса, муфта подачи воздуха держится на нем недостаточно крепко и может отсоединиться. Это приводит к потери двигателем мощности, сопровождаемой зажиганием контрольной лампы неисправности двигателя.

Ремонтные работы, которые в рамках отзывной кампании будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, предусматривается замена хомутов и муфт на доработанные, которые уже не будут отсоединяться от дроссельного корпуса в процессе эксплуатации Ducato.


Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на прием в сервис ближайшего удобного официального дилера Fiat, мастера которого устранят неисправность.

О необходимости ремонта владельцев оповестят официальные представители ООО «ЭфСиЭй РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Fiat

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Отзывы о Fiat Ducato (2)

Fiat 2015 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Прикольный грузовичок, но если на дороге сломаешься. сам не починишься. Под капотом ремонтного пространства ноль, так еще и датчиков всяких полно, нужно компьютер подключать, адаптировать, а это только на сервисе можно, неудобно сделали.

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