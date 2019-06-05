Сбой в базе ГИБДД по всей России удалось устранить

Сбой в базе Госавтоинспекции произошел сегодня во всех регионах, включая Москву. Во многих подразделениях ГИБДД невозможно было зарегистрировать автомобили, а также снять их с учета, выдать водительские права, а также проводить экзамены, рассказал собеседник агентства ТАСС.
Федеральная информационная система ГИБДД действует с 2016 года. С помощью нее собирают, учитывают и обрабатывают информацию, которая поступает из территориальных и региональных подразделений Госавтоинспекции.
Сейчас специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя, в ГИБДД уверяют, что прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции.
- О снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч говорят уже давно, а тем временем ГИБДД решает проблему, установив в ряде населенных пунктов знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч.
- Также в ведомстве учатся оперативно распознавать автомобили-двойники.
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