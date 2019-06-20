Chevrolet отзывает маслкары из-за риска ДТП

Под сервисную кампанию попали автомобили, купленные в период с декабря 2016 года по январь 2019 года.

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GM отзывает в России 182 автомобиля Chevrolet Camaro и девять Chevrolet Corvette, которые были проданы клиентам в период с декабря 2016 года по январь 2019-го.

Сервисная кампания объявлена в связи с достаточно серьезным дефектом, обнаруженным в рулевом управлении. Из-за неуточненной неисправности электрический усилитель рулевого управления может отключаться во время движения и для его включения требуется перезапуск двигателя. В результате руль тяжелеет и маневрировать становится сложнее, особенно на небольших скоростях. Данное неудобство, возникшее неожиданно для водителя, может привести к аварии.

Для устранения дефекта понадобится замена рулевой рейки в сборе, что будет проводиться бесплатно для владельцев маслкаров.

Чтобы отремонтировать отзываемый автомобиль за счет завода-изготовителя, владельцу необходимо записаться в сервис ближайшего удобного дилера Chevrolet, мастера которого проведут диагностику и заменят рулевую рейку.

О том, что автомобиль попал под отзывную кампанию, владельцев Chevrolet Camaro и Chevrolet Corvette известят официальные представители ООО «Джи Эм Авто» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив vin—код своей машины со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

Ранее под отзыв попали внедорожники Chevrolet Niva с дефектными бензобаками.

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Фото: Chevrolet