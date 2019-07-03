Автокомпоненты станут дешевле. Но не для покупателей

Правительство утвердило правила компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты. Об этом просили автоконцерны, хотя сначала льготы предполагались только в рамках промсборки.

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1 июля премьер Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления в 2018–2020 годах субсидий автоконцернам и производителям компонентов на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, а также узлов и агрегатов к ним.

Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО их ставки были повышены. Поэтому правительство компенсировало производителям часть затрат на автокомпоненты, и запустило эту меру поддержки в конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов, но проработала она всего месяц. Сейчас ее продлили и в 2019 году на эти цели выделено 18,8 млрд руб., в 2020-м предусмотрено 20,39 млрд руб., пишет «Комменсант».

Любопытно, что изменилась формулировка о круге получателей субсидий, о промсборке речи больше нет, но сказано, что компенсируются затраты на закупку комплектующих «в целях производства колесных транспортных средств либо узлов и агрегатов к ним в режиме промышленной сборки». Таким образом, субсидии могут распространяться и на режим СПИК, хотя ранее контракты, в отличие от соглашений о промсборке, такой компенсации не предполагали.

Чтобы не вступать в конфликт с ВТО, производителям, выпускающим автомобили в России, будут компенсировать не ввозные пошлины, что запрещено правилами, а затраты на закупку комплектующих. Напомним, Соглашение ВТО запрещает предоставление льгот на таможенные пошлины в обмен на инвестиции, но постановление №1278 составлено так, чтобы не допустить потенциального возникновения претензий со стороны членов торговой организации.

По мнению Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой является наша страна, льготный режим ввоза автокомпонентов нарушал правила конкуренции: для промышленной сборки автомобилей автокомпоненты ввозились по льготным ставкам, а для других целей — с уплатой всех пошлин.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС