Автокомпоненты станут дешевле. Но не для покупателей — журнал За рулем

Автокомпоненты станут дешевле. Но не для покупателей

Правительство утвердило правила компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты. Об этом просили автоконцерны, хотя сначала льготы предполагались только в рамках промсборки.

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1 июля премьер Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления в 2018–2020 годах субсидий автоконцернам и производителям компонентов на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, а также узлов и агрегатов к ним.

Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО их ставки были повышены. Поэтому правительство компенсировало производителям часть затрат на автокомпоненты, и запустило эту меру поддержки в конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов, но проработала она всего месяц. Сейчас ее продлили и в  2019 году на эти цели выделено 18,8 млрд руб., в 2020-м предусмотрено 20,39 млрд руб., пишет «Комменсант».

Любопытно, что изменилась формулировка о круге получателей субсидий, о промсборке речи больше нет, но сказано, что компенсируются затраты на закупку комплектующих «в целях производства колесных транспортных средств либо узлов и агрегатов к ним в режиме промышленной сборки». Таким образом, субсидии могут распространяться и на режим СПИК, хотя ранее контракты, в отличие от соглашений о промсборке, такой компенсации не предполагали.

Чтобы не вступать в конфликт с ВТО, производителям, выпускающим автомобили в России, будут компенсировать не ввозные пошлины, что запрещено правилами, а затраты на закупку комплектующих. Напомним, Соглашение ВТО запрещает предоставление льгот на таможенные пошлины в обмен на инвестиции, но постановление №1278 составлено так, чтобы не допустить потенциального возникновения претензий со стороны членов торговой организации.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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