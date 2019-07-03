Автокомпоненты станут дешевле. Но не для покупателей

1 июля премьер Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления в 2018–2020 годах субсидий автоконцернам и производителям компонентов на компенсацию части затрат при производстве автомобилей, а также узлов и агрегатов к ним.
Режим промсборки давал льготные условия по ввозным пошлинам на компоненты, но в рамках обязательств РФ перед ВТО их ставки были повышены. Поэтому правительство компенсировало производителям часть затрат на автокомпоненты, и запустило эту меру поддержки в конце октября 2018 года для сохранения условий работы концернов, но проработала она всего месяц. Сейчас ее продлили и в 2019 году на эти цели выделено 18,8 млрд руб., в 2020-м предусмотрено 20,39 млрд руб., пишет «Комменсант».
Любопытно, что изменилась формулировка о круге получателей субсидий, о промсборке речи больше нет, но сказано, что компенсируются затраты на закупку комплектующих «в целях производства колесных транспортных средств либо узлов и агрегатов к ним в режиме промышленной сборки». Таким образом, субсидии могут распространяться и на режим СПИК, хотя ранее контракты, в отличие от соглашений о промсборке, такой компенсации не предполагали.
Чтобы не вступать в конфликт с ВТО, производителям, выпускающим автомобили в России, будут компенсировать не ввозные пошлины, что запрещено правилами, а затраты на закупку комплектующих. Напомним, Соглашение ВТО запрещает предоставление льгот на таможенные пошлины в обмен на инвестиции, но постановление №1278 составлено так, чтобы не допустить потенциального возникновения претензий со стороны членов торговой организации.
- По мнению Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой является наша страна, льготный режим ввоза автокомпонентов нарушал правила конкуренции: для промышленной сборки автомобилей автокомпоненты ввозились по льготным ставкам, а для других целей — с уплатой всех пошлин.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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