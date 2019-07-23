Nissan показал тизер нового Juke

Премьера автомобиля состоится осенью 2019 года.

Материалы по теме Новый Nissan Juke станет просторнее

Главная информация — яркий и самобытный дизайн модели сохранится. Судя по тизеру, кроссовер по-прежнему будет оснащен многоэтажной оптикой, при этом круглые блоки фар получат Y-образные световые сегменты, а верхние элементы превратятся в узкие полоски.

В основу автомобиля ляжет платформа CMF, которая используется маркой Renault для моделей Captur (не тот Kaptur, который продается у нас) и Clio. С этими же автомобилями Juke будет унифицирован по двигателям, что означает 1- и 1,3-литровые бензиновые турбомоторы и гибридный агрегат на основе 1,6-литрового ДВС, электромотора и батареи 9,8 кВт/ч.

Рассекретят кроссовер 3 сентября, а в продажу он поступит в Европе в начале 2020 года, после публичного дебюта на автосалоне во Франкфурте.

Уже известно, что в России новый Nissan Juke не появится. Компания решила прекратить поставки кроссовера в нашу страну в связи с окончанием действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и небольшим спросом на модель.