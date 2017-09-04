Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников по всему миру

Это более чем вдвое превышает показатель, объявленный в мае (4800 рабочих мест). Так автопроизводитель пытается справиться с последствиями своего падающего бизнеса.

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Президент и главный исполнительный директор Nissan Хирото Сайкава собирается объявить о плане реконструкции управления компании 25 июля. Тогда же он огласит данные о запланированном сокращении, сообщает asahi.com со ссылкой на инсайдеров.

Nissan был не только расшатан финансовыми скандалами вокруг его бывшего председателя Карлоса Гона, который до сих пор находится под арестом, но и падением продаж в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Результаты финансового года, закончившегося в марте, показали, что операционная прибыль от основного бизнеса упала на 40% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 финансовом году продажи Nissan в мире сократились на 4,4%, до 5,52 млн единиц, в том числе на 9,3% в США — до 1,44 млн шт., и на 14,9% в Европе — до 643 тыс. штук.

Однако результаты деятельности компании и в текущем финансовом году остаются неутешительными, поэтому руководство решило, что необходимо дальнейшее снижение затрат.

Nissan намерен частично приостановить деятельность на низкорентабельных заводах в Европе и Азии. Возможно, оптимизации подвергнется и производство в Японии. По словам источников, руководство компании планирует попросить работников, в том числе временных, досрочно и добровольно выйти на пенсию.

Чистая прибыль группы Nissan в первом квартале этого года достигла девятилетнего минимума из-за слабых продаж ее автомобилей на рынке США, и японский автопроизводитель прогнозирует, что в 2019 финансовом году она сократится почти вдвое.

Кроме того, после ареста в ноябре своего бывшего председателя Карлоса Гона за предполагаемые финансовые нарушения Nissan пытается реструктурировать команду управленцев и наладить расшатавшиеся связи со своим крупнейшим акционером Renault.

По данным финансового отчета, по состоянию на март 2019 года в Nissan и ее компаниях было занято около 139 тысяч сотрудников.