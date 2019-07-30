Новая попытка: в России хотят заблокировать BlaBlaCar

Сайт поиска попутчиков, а также другие популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают блокировать за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Письмо с соответствующей инициативой направило в Госдуму «Общероссийское объединение пассажиров».

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Общественная организация «Общероссийское объединение пассажиров» сформировала черный список онлайн-агрегаторов, которые сотрудничают с нелегальными автобусными перевозчиками. В него вошли 229 недобросовестных ресурсов, в том числе BlaBlaCar, Туту.ру и «Яндекс.Автобусы». Их предлагают блокировать за «продажу товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан». Соответствующее письмо общественники направили в Госдуму, оно также есть в распоряжении «Известий».

Суть проблемы в том, что, забронировав поездку в легковом автомобиле, например, через сайт BlaBlaCar, пассажир фактически может ехать в автобусе вместимостью более 40 мест. Причем в этом автобусе нет тахографа, водитель не проходил предрейсового медицинского контроля, за исправность транспортного средства также никто поручиться не может. По сути, это нелегальная перевозка пассажиров, которые в случае аварии с таким транспортным средством совершенно не защищены, они даже не получат страховку.

Однако для жителей небольших населенных пунктов порой просто нет альтернативы таким сервисам, как BlaBlaCar, создавать там регулярные автобусные маршруты нерентабельно. Вот и получается, что в России из примерно 900 тысяч межрегиональных автобусов около 300 тысяч — нелегальные.

Данная инициатива направлена на то, чтобы заставить агрегаторы проверять лицензии и необходимые документы у перевозчиков, с которыми они сотрудничают. Другое дело, что сейчас у сайтов-агрегаторов не всегда есть возможность определить легальность перевозчика, особенно в случае, когда данные проходят длинную цепочку веб-сервисов.

В Госдуме изданию подтвердили получение письма и отметили, что механизм контроля, безусловно, нужен, но при этом нельзя ограничивать и конкуренцию. Комитет по транспорту Госдумы внимательно изучит это предложение и, по всей видимости, обсудит его осенью.