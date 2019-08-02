Соревнования по дрифту и автозвуку, выставки автомобилей, концерты и конкурсы, а также розыгрыш «Четверки» — всё в один день.

Третьего августа пройдет ежегодный всероссийский фестиваль классических автомобилей Жигули — «ЖиФест», который проводится уже в четвертый раз. Местом проведения выбран парк «x-Land», расположенный в селе Ильинское Дмитровского района Московской области.

Впервые «ЖиФест» проводился в 2016 году для любителей и ценителей вазовской «классики», с которой в России связана целая эпоха. В прошлом году фестиваль посетили уже 4500 человек. Центральным событием фестиваля стала не только обширная выставка автомобилей классического семейства АВТОВАЗа, но и дрифт-битва «Жигули против всех», в ней отечественная «классика» бросила вызов классике мирового дрифта. Теперь соревнования по дрифту проходят на каждом фестивале, а участвуют в них самые известные пилоты страны.

Выставочная часть «ЖиФеста» постоянно расширялась и теперь состоит не только из автомобилей классического семейства от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, но и включает в себя передне- и полноприводные модели, такие как Lada Samara и Niva. Это отличная демонстрация преемственности поколений.

На выставку привозятся машины не только из России, но и из стран бывшего СССР. Экспозиция в этом году настолько обширная, что организаторы решили поделить ее на несколько направлений: сток, ресто, стэнс, спорт, рэт-лук, кастом и ряд других.

Помимо выставки и дрифт-битвы на «ЖиФесте» пройдут соревнования по автозвуку, и всё это в сопровождении концертов и конкурсов. По итогам дня будут выбраны 16 лучших выставочных проектов, а среди посетителей разыгран автомобиль ВАЗ-2104, что тоже стало традицией: на первом фестивале «ЖиФест» была разыграна «копейка», на втором — ВАЗ-2102, а на третьем — ВАЗ-2103.

Во что можно превратить старые Жигули? Чудеса преображения, представленные на «ЖиФесте», можно посмотреть здесь.

Фото: vazfest.ru