Стоимость бензина с начала века выросла примерно в 20 раз. О зарплате этого не скажешь. Но массового отказа от личного транспорта не произошло. И, судя по всему, не предвидится. Эксперт «За рулем» разобрался в причинах этого явления.
Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ.
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