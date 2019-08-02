В России собираются торговать данными владельцев «умных» машин

В этой информации могут быть заинтересованы автодилеры, техцентры и онлайн-магазины.

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Единая система сбора и обработки данных от бортовых компьютеров автомобилей может заработать в России уже в 2021 году. Об этом вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко рассказал «Известиям».

Он подчеркнул, что любые данные от автомобиля можно будет получить и передать только с согласия его владельца. А тот может обменять свое согласие на выгодные для него сервисы или скидки при оплате товаров и услуг. По опросам Ernst&Young, готовы на это 75% автовладельцев, при условии, что это уменьшит стоимость владения машиной. Чтобы дать согласие на передачу данных от своей машины, нужно установить на смартфон специальное приложение, интегрированное с системой.

В больших массивах данных будет содержаться информация о марке и модели автомобиля, контактные данные его владельца, маршруты передвижения и длительность как поездок, так и остановок, и многое другое.

Кому могут быть интересны такие сведения? Основными пользователями сервиса могут стать автодилеры, станции техобслуживания и онлайн-магазины товаров для водителей.

Например, автосервисы могут запросить базу автомобилей (в конкретном районе), у которых подходит срок очередного ТО, а потом, например, предложить автовладельцам обслуживание со значительной скидкой.

Попутно данные с бортовых устройств автомобилей помогут решать и другие задачи. Городские службы смогут точнее планировать развитие дорожной сети и приоритеты ремонта дорог, владельцы АЗС — точки расположения заправочных станций и т. д.

Сейчас, согласно «Автостату», в России 51,4 млн легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Из них «умных», то есть способных накапливать и делиться информацией, порядка 40%, но в ближайшие пять лет их количество должно удвоится.

Массивы цифровых данных об автомобилях и их владельцах планируют хранить в России. Для этого создадут национальную телематическую платформу «АвтоДата».

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС