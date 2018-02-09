Новая Hyundai Sonata получит лишь один мотор

На российском рынке седан будет предлагаться с единственным двигателем, но с весьма заманчивыми характеристиками.

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Новая Hyundai Sonata получила ОТТС для российского рынка, согласно которому автомобиль будет поставляться лишь с одним двигателем и автоматической трансмиссией. Продажи седана нового поколения начнутся в августе-сентябре.

Автомобиль будет оснащаться 179-сильным бензиновым двигателем объемом 2,5 литра, рассчитанным на работу на АИ-92. Его крутящий момент составляет 232 Нм при 4000 об./мин. Мотор агрегатируется с 6-ступенчатым автоматом. Привод — передний. Не исключено, что позже Sonata получит и другие моторы.

Длина новинки составляет 4900 мм, ширина — 1860 мм, а высота — от 1445 до 1465 мм, из-за чего седан выглядит широким и устойчивым. Благодаря большой колесной базе, равной 2840 мм, автомобиль получит просторный салон.

Динамика машины должна быть умеренной из-за снаряженной массы, составляющей от 1780 до 1905 кг, но за счет почти идеальной развесовки по осям (1300 кг на переднюю ось и 1395 кг на заднюю) седан должен иметь хорошую управляемость. Максимальная масса автомобиля составила 2264 кг, а грузоподъемность — от 359 до 484 кг.

Стоимость нового Hyundai Sonata пока неизвестна. Пока же в России продается седан предыдущего поколения по цене от 1 344 000 до 1 900 000 рублей.

Hyundai намерена серьезно вкладываться в развитие седанов, адаптируя их под потребителей, и предлагает ряд интересных решений.

Фото: Hyundai