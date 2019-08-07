Пикап Fiat теряет подножки: объявлен отзыв — журнал За рулем

Пикап Fiat теряет подножки: объявлен отзыв

В России объявлен отзыв пикапов Fiat Fullback, купленных в период с июня 2016 года по настоящее время.

Fiat Fullback
Fiat Fullback

Fiat > Fullback

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FCA объявила о старте сервисной кампании, в которой участвуют 147 пикапов Fiat Fullback, проданных на территории России начиная с июня 2016 года по настоящее время.

Выяснилось, что из-за несоответствия креплений боковых подножек требованиям безопасности они могут отсоединяться. В результате плохо закрепленная деталь способна представлять опасность как для самого пикапа, так и для других участников дорожного движения.

Для исправления обнаруженного дефекта владельцам отзываемых пикапов необходимо записаться в сервис ближайшего удобного официального дилера Fiat, мастера которого устранят его бесплатно, за счет завода-производителя. При этом предполагается замена заклепок креплений боковых подножек на болты.


О необходимости ремонта владельцев попавших под сервисную кампанию пикапов Fiat Fullback оповестят официальные представители ООО «ЭйСиЭй РУС» по телефону или почте. Узнать о том, что автомобиль попал под отзыв, можно самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Fiat

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