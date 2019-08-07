Немецкие дилеры АВТОВАЗа меняют ориентацию

У некоторых продавцов автомобилей Lada в Германии можно будет купить еще и две модели из Китая.

Материалы по теме Европа без Лады: АВТОВАЗ прекращает поставки, но обещает вернуться

В этом году в Европе вступили в силу экологические требования к транспортным средствам Евро-6+, и продукция АВТОВАЗа стала вне закона. По сути, АВТОВАЗ прекратил поставки Лады в Западную Европу, хотя и обещает вернуться с доработанными моделями, а пока дилеры пытаются как-то перебиться.

В дополнение к мини-электромобилю D2S они готовы предложить еще один автомобиль из Китая. Фургон Van EW5 Joylong будет доступен у ряда дилеров Lada в Германии уже с октября 2019 года.

Joylong EW5 — это заднеприводный цельнометаллический автомобиль с электромотором в 136 л.с., который питается от литиевого аккумулятора емкостью 74 кВт·ч и имеет запас хода до 325 километров.

Этот же автомобиль предлагается и в семиместном варианте под названием EF5. Для него доступны две разные батареи: на 53 или 85 кВт. В зависимости от батареи запас хода составляет до 180 или 300 километров.

В автомобиле есть электрорегулировка передних сидений, многофункциональный ЖК-дисплей, сенсорная Android-навигация и трехзонный автоматический климат-контроль. Девять цветов доступны для наружной окраски.

Примут ли эти автомобили на немецком рынке, еще вопрос. Это, безусловно, будет зависеть от ценовой политики — в Китае стоимость фургона составляет около 16 000 евро. Цены в Германии пока не озвучены.

У импортера Лады в Германии еще есть на складе остатки автомобилей.



Фото: auto-motor-und-sport.de