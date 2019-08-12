Водитель прямо на дороге высадил замгубернатора Хакасии за хамство. Сам чиновник это отрицает.

Материалы по теме Чиновников пересаживают на такси. Правда, пока в одном регионе

Между заместителем губернатора республики Константином Харисовым и водителем служебного авто произошел инцидент, о котором сначала рассказало Агентство информационных сообщений, а позже на Фейсбуке эту же историю поведал бывший руководитель администрации главы Хакасии Владислав Никонов.

Во время служебной поездки замгубернатора в райцентр Копьево гостей, как обычно, покормили, посадив при этом водителя за один стол с замом. Чиновнику это не понравилось, потом в автомобиле он стал отчитывать водителя, причем в выражениях не стеснялся. Водитель возмутился, выставил зама из машины и уехал. Тому пришлось на перекладных 300 километров добираться до Абакана. Начальству водитель сказал, что работать с чиновником отказывается.

Харисову дали другого водителя, и уже с ним он поехал в Кемерово. История повторилась, прозвучали похожие слова, обещания всех уволить и набрать адекватных. Второй водитель отказался вести машину, в итоге за руль сел помощник зама, а водитель отдал в гараже ключи и сказал, что зама больше возить не будет.

После этого в гараже прошло собрание водителей, и работать с чиновником вызвался только один парень, довольно мощной комплекции, пообещав научить зама с уважением относиться к водителям.

Впрочем, история эта запутанная. В правительстве Хакасии комментировать ситуацию не стали, сообщает prmira.ru, а вместо этого предложили объяснения самого Константина Харисова, который назвал инцидент неправдой и заявил, что подал на «источник информации» в суд, так как он порочит его честь и достоинство. Также местные власти предоставили письменное объяснение водителя Александра Симакова, в котором тот утверждает, что Харисов — человек неконфликтный и воспитанный и что все это «подстава чистой воды».

История вызвала резонанс в соцсетях: очень уж она похожа на правду. Пользователи размышляют: может, проще заменить заместителя, ведь хорошего квалифицированного водителя найти значительно труднее, чем чиновника.

Благодаря развитию соцсетей и независимых СМИ все чаще «подвиги» чиновников различного ранга становятся достоянием общественности.



Фото: depositphotos.com и пресс-служба правительства Хакасии