Brilliance начал продажи нового кроссовера V3

У российских дилеров Brilliance появился новый кроссовер по цене от 839 тыс. рублей.

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Новый компактный кроссовер Brilliance V3 производится в Китае, а его стоимость в России составила от 839 тыс. до 939 тыс. рублей.

Кроссовер оснащается единственным двигателем — объемом 1,5 литра и мощностью 107 л.с. (145 Нм), который может работать в паре как с 5-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 5-ступенчатым автоматом. Длина автомобиля достигает 4200 мм, ширина — 1790 мм, а высота — 1600 мм. Колесная база равна 2570 мм. Автомобиль получил умеренный дорожный просвет, который составляет 170 мм, и просторный багажник, объем которого равен 455 л.

Производитель предусмотрел два варианта комплектации автомобиля — Comfort и Deluxe. В базе, цена которой составляет от 839 тыс. до 899 тыс. рублей, кроссовер имеет задние парктроники, системы АБС с распределением тормозных усилий по колесам и контроля торможения в поворотах, системы стабилизации, контроля угловой скорости и многие другие. Кроме того, Brilliance V3 в версии Comfort оснащен кондиционером, аудиосистемой c четырьмя динамиками, датчиком давления воздуха в шинах, передними противотуманными фарами и зеркалами заднего вида с электроприводом.

В комплектации Deluxe, стоимость которой составляет от 879 тыс. до 939 тыс. рублей, автомобиль получил дополнительно камеру заднего вида с 7-дюймовым сенсорным монитором, мультируль, кожаный салон, аудиосистему с шестью динамиками, круиз-контроль.

Кроме Brilliance V3 в шоу-румах дилеров бренда представлен также кроссовер Brilliance V5 с турбированным мотором.

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Фото: Brilliance