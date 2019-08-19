Brilliance начал продажи нового кроссовера V3

Как ни крути, а в машине без музыки скучно и неинтересно. Автопроизводители в своё время уловили этот тренд, начав оснащать свои авто штатными аудиосистемами. Но давайте честно, далеко не всегда штатное аудио или даже мультимедиа можно назвать выдающимся — и звук в большинстве случаев так себе, и оснащение чаще всего скромное. Да, по-настоящему интересные «штатки», конечно же, есть, но тут возникает вопрос цены, а она в таких случаях радует не всегда.
Прекрасной половине подходят и крохотные машинки, и спортивные авто, и огромные внедорожники. Тут, как говорится, дело вкуса и предпочтений. Сервис проверки истории автомобилей avtocod.ru проанализировал предложения вторичного рынка и составил топ-5 идеальных машин для женщин.
Первая передача, понижайка, натужный рев двигателя, периодические пробуксовки всех четырех колес — оседлав огненно-оранжевый УАЗ Хантер в модификации «Экспедиционный», я карабкаюсь на легендарный Эльбрус, самую высокую вершину Европы.
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