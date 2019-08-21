Компания Skoda пересмотрела стоимость некоторых своих моделей, подрезав цену Kodiaq на 20 тыс. рублей.

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Skoda опубликовала новые ценники на три свои модели — лифтбек и универсал Octavia, а также на кроссовер Kodiaq. Примечательно, что цена последнего, вопреки всеобщей тенденции, в некоторых комплектациях стала ниже.

Теперь лифтбек Skoda Octavia дороже на сумму от 3 до 7 тыс. рублей, пишет «Автостат». Самая доступная версия автомобиля с 1,6-литровым мотором мощностью 110 л.с. и механической коробкой обойдется в 1 119 000 рублей. За версию с АКП придется заплатить уже минимум 1 195 000 рублей. Лифтбек с 1,8-литровым двигателем стоит теперь минимум 1 454 000 рублей. Топовая комплектация Style сохранила прежние цены.

Самый доступный универсал Octavia Combi продается уже за 1 502 000 рублей минимум. В более богатой комплектации Ambition автомобиль обойдется в сумму от 1 642 000 до 1 847 000 рублей. Топовая комплектация универсала также не подорожала.

Кроссовер Kodiaq в некоторых комплектациях, наоборот, подешевел на 19–20 тыс. рублей. Так, версию Sport Line с турбодизельным мотором можно купить за 2 777 000 рублей, а с бензиновым — за 2 826 000 рублей. К сожалению, ни одна другая комплектация кроссовера дешевле не стала.

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