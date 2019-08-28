НПЗ встают на ремонт: цены на топливо поползли вверх

Биржевые цены на топливо с конца мая медленно снижались, а теперь вновь начали расти, прибавив около 6% с середины месяца.

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Повышение цен в преддверии осенних ремонтов на НПЗ было ожидаемым и под давлением высоких экспортных цен бензин в опте может подорожать еще на 1,5 тыс. руб. за тонну, говорят аналитики рынка. Расти цены начали с середины августа: АИ-92 подорожал на 2,4%, до 45,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — до 47,6 тыс. руб. за тонну. Стоимость дизтоплива выросла на 1%, до 47 тыс. руб. за тонну, пишет «Коммерсант».

Специалисты считают, что рост связан со снижением предложения на рынке, так как в сентябре предстоят плановые ремонты на трех крупных НПЗ «Роснефти» (в Самаре, Уфе и Ангарске) и на Омском НПЗ «Газпром нефти».

Однако в ФАС утверждают, что снижение объемов продаж вовсе не критично — «если сравнивать с прошлым годом, пока суточные значения продажи бензинов на бирже выше прошлогодних почти на 5 тыс. тонн».

Пока биржевые цены не оказывают существенного влияния на стоимость топлива на заправках, и в Российском топливном союзе полагают, что если цены на АЗС и поднимутся, то в пределах инфляции, потому что нефтяные компании пообещали это правительству.

Даже если биржевые цены вырастут еще на 10%, до уровня 50,5 тыс. руб. за тонну, что сделает сбыт бензина на заправках убыточным, компании не станут увеличивать ценники на заправках из-за опасения санкций правительства.

Расход топлива вполне реально сократить, играя с давлением в шинах, утверждает наш автор.



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